SETA'dan genç akademisyenlere politika üretiminde aktif rol fırsatı
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), genç araştırmacıları kamu politikası üretim süreçlerine dahil etmeyi amaçlayan yeni bir program başlattı. Başvurular 10 Ağustos'a kadar sürecek. Programa kabul edilen akademisyenler karar alıcılarla bir araya gelme ve çalışmalarını yayımlama fırsatı elde edecek.
Akademik çalışmaların yalnızca bilim dünyasında kalmaması, kamu politikalarına da yön vermesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), kariyerinin başındaki araştırmacıları politika geliştirme süreçlerine dahil edecek "Genç Akademisyenler Programı"nı duyurdu. Program kapsamında akademik bilgi, uygulanabilir politika önerilerine dönüştürülerek karar alma mekanizmalarına katkı sunacak.
AKADEMİK BİLGİ POLİTİKA ÜRETİMİYLE BULUŞACAK
SETA'nın "Teoriden pratiğe, bilgiden politikaya" mottosuyla hayata geçirdiği program, akademik araştırmalar ile kamu politikaları arasındaki mesafeyi azaltmayı hedefliyor. Vakfın tanıtımına göre program, literatürde "bilgi-politika boşluğu" olarak tanımlanan alanı doldurmayı amaçlıyor.
Düşünce kuruluşu yaklaşımıyla hazırlanan eğitim sürecinde katılımcılar hem stratejik analiz yapma becerilerini geliştirecek hem de bilimsel çalışmalarını uygulanabilir politika önerilerine dönüştürme imkanı bulacak.
PROGRAM HANGİ BAŞLIKLARDA YÜRÜTÜLECEK
Program Temaları
- Nüfusun Yaşlanması: Demografik Dönüşüm, Toplum ve Küresel Siyasi Sonuçlar
- Tekno-Kutup Çağda Türkiye: Yapay Zeka, Stratejik Özerklik ve Dijital Diplomasi
- Demokrasi, Toplumsal Meşruiyet ve Temsiliyetin Geleceği
- Dönüşen Uluslararası Sistem Türk Dış Politikasının Geleceği
- Krizler Çağında Kamu Politikası Tasarımı
- Tarım Politikaları Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Stratejik Dayanıklılık
- Çevre ve İklim
Başvuru yapacak adayların akademik ilgi alanlarına göre bu temalardan en az ikisini öncelik sırasıyla seçmeleri istenecek.