SETA'dan genç akademisyenlere politika üretiminde aktif rol fırsatı

Başvuracak adaylardan niyet mektubu hazırlamaları istenecek. (Görsel: SETA) KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK? Programa, doktora yeterlilik aşamasını tamamlayarak tez önerisini başarıyla sunmuş araştırmacılar başvurabilecek. Doktorasını tamamlamış ve bir akademik kurumda görev yapan adaylar ise değerlendirmede öncelikli gruplar arasında yer alacak. Başvuru sırasında adaylardan, akademik çalışmalarını programa nasıl katkıya dönüştüreceklerini anlatan bir niyet mektubu hazırlamaları beklenecek. Daha önce yayımlanan akademik çalışmaları da başvuru dosyasına referans olarak eklenebilecek.

Katılımcılar stratejik analiz ve politika geliştirme deneyimi kazanacak. (Görsel: A Haber) KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK Program ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ankara dışından katılacak araştırmacıların ulaşım ve konaklama giderleri SETA tarafından karşılanacak. Böylece farklı şehirlerde görev yapan akademisyenlerin programa katılımı kolaylaştırılacak. PROGRAM SONUNDA HANGİ FIRSATLAR SUNULACAK? Katılımcılar tarafından hazırlanacak perspektif yazıları, politika analizleri, raporlar veya kitap bölümü çalışmaları SETA'nın yayın desteğiyle yayımlanabilecek. Program süresince araştırmacılar; Karar alıcılarla,

Bürokratlarla,

Diplomatlarla,

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle kapalı oturumlar ve sempozyumlarda bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.