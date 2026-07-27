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SETA'dan genç akademisyenlere politika üretiminde aktif rol fırsatı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SETA'dan genç akademisyenlere politika üretiminde aktif rol fırsatı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), genç araştırmacıları kamu politikası üretim süreçlerine dahil etmeyi amaçlayan yeni bir program başlattı. Başvurular 10 Ağustos'a kadar sürecek. Programa kabul edilen akademisyenler karar alıcılarla bir araya gelme ve çalışmalarını yayımlama fırsatı elde edecek.

Akademik çalışmaların yalnızca bilim dünyasında kalmaması, kamu politikalarına da yön vermesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), kariyerinin başındaki araştırmacıları politika geliştirme süreçlerine dahil edecek "Genç Akademisyenler Programı"nı duyurdu. Program kapsamında akademik bilgi, uygulanabilir politika önerilerine dönüştürülerek karar alma mekanizmalarına katkı sunacak.

SETA Genç Akademisyenler Programı akademik bilgiyi politika önerilerine dönüştürmeyi hedefliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)SETA Genç Akademisyenler Programı akademik bilgiyi politika önerilerine dönüştürmeyi hedefliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

AKADEMİK BİLGİ POLİTİKA ÜRETİMİYLE BULUŞACAK

SETA'nın "Teoriden pratiğe, bilgiden politikaya" mottosuyla hayata geçirdiği program, akademik araştırmalar ile kamu politikaları arasındaki mesafeyi azaltmayı hedefliyor. Vakfın tanıtımına göre program, literatürde "bilgi-politika boşluğu" olarak tanımlanan alanı doldurmayı amaçlıyor.

Düşünce kuruluşu yaklaşımıyla hazırlanan eğitim sürecinde katılımcılar hem stratejik analiz yapma becerilerini geliştirecek hem de bilimsel çalışmalarını uygulanabilir politika önerilerine dönüştürme imkanı bulacak.

Başvurular 10 Ağustos tarihine kadar internet üzerinden alınacak. (Görsel: A Haber)Başvurular 10 Ağustos tarihine kadar internet üzerinden alınacak. (Görsel: A Haber)

PROGRAM HANGİ BAŞLIKLARDA YÜRÜTÜLECEK

Program Temaları

  • Nüfusun Yaşlanması: Demografik Dönüşüm, Toplum ve Küresel Siyasi Sonuçlar
  • Tekno-Kutup Çağda Türkiye: Yapay Zeka, Stratejik Özerklik ve Dijital Diplomasi
  • Demokrasi, Toplumsal Meşruiyet ve Temsiliyetin Geleceği
  • Dönüşen Uluslararası Sistem Türk Dış Politikasının Geleceği
  • Krizler Çağında Kamu Politikası Tasarımı
  • Tarım Politikaları Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Stratejik Dayanıklılık
  • Çevre ve İklim

Başvuru yapacak adayların akademik ilgi alanlarına göre bu temalardan en az ikisini öncelik sırasıyla seçmeleri istenecek.

Başvuracak adaylardan niyet mektubu hazırlamaları istenecek. (Görsel: SETA)Başvuracak adaylardan niyet mektubu hazırlamaları istenecek. (Görsel: SETA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Programa, doktora yeterlilik aşamasını tamamlayarak tez önerisini başarıyla sunmuş araştırmacılar başvurabilecek. Doktorasını tamamlamış ve bir akademik kurumda görev yapan adaylar ise değerlendirmede öncelikli gruplar arasında yer alacak.

Başvuru sırasında adaylardan, akademik çalışmalarını programa nasıl katkıya dönüştüreceklerini anlatan bir niyet mektubu hazırlamaları beklenecek. Daha önce yayımlanan akademik çalışmaları da başvuru dosyasına referans olarak eklenebilecek.

Katılımcılar stratejik analiz ve politika geliştirme deneyimi kazanacak. (Görsel: A Haber)Katılımcılar stratejik analiz ve politika geliştirme deneyimi kazanacak. (Görsel: A Haber)

KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK

Program ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ankara dışından katılacak araştırmacıların ulaşım ve konaklama giderleri SETA tarafından karşılanacak. Böylece farklı şehirlerde görev yapan akademisyenlerin programa katılımı kolaylaştırılacak.

PROGRAM SONUNDA HANGİ FIRSATLAR SUNULACAK?

Katılımcılar tarafından hazırlanacak perspektif yazıları, politika analizleri, raporlar veya kitap bölümü çalışmaları SETA'nın yayın desteğiyle yayımlanabilecek. Program süresince araştırmacılar;

  • Karar alıcılarla,
  • Bürokratlarla,
  • Diplomatlarla,
  • Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle

kapalı oturumlar ve sempozyumlarda bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.

Program kapsamında konaklama giderleri de SETA tarafından karşılanacak. (Görsel: A Haber)Program kapsamında konaklama giderleri de SETA tarafından karşılanacak. (Görsel: A Haber)

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvurular, 10 Ağustos tarihine kadar SETA'nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Değerlendirme sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Programın ilk oturumlarının ise eylül ayında başlaması planlanıyor.

GENÇ AKADEMİSYENLER PROGRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

Bilimsel araştırmaların yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmaması, kamu politikalarına doğrudan katkı sağlaması son yıllarda daha fazla önem kazanıyor. SETA'nın hayata geçirdiği bu program da genç araştırmacıların ürettikleri bilgiyi karar alma süreçlerine taşımasını hedefliyor.

Vakfın vizyonuna göre program, küresel gelişmeleri doğru okuyabilen ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunabilecek yeni nesil politika üreticilerinin yetişmesine katkı sağlayacak.

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