Özel okullardaki kıyafetler için yeni karar! MEB duyurdu: Kriterler belli oldu

Resmî Gazete'de 6 Aralık 2024'te yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak.

Ayrıca, Resmî Gazete'de 3 Ocak'ta yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı.

Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dâhil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.