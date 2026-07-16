2026 AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

Öğretmen adaylarının 2026 MEB-AGS kapsamında sınava gireceği bina ve salon bilgileri için ÖSYM henüz duyuru yayımlamadı. Belge erişime açıldığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne girerek çıktı alabilecek. Her oturum için ayrı giriş belgesi düzenlenecek, belgesi veya geçerli fotoğraflı kimliği bulunmayan aday sınav binasına alınmayacak.

ÖSYM'nin 2026 MEB-AGS duyuru sayfasında 16 Temmuz sabahı itibarıyla sınav giriş belgelerine ilişkin bir açıklama yer almıyor. Önceki uygulamalara bakıldığında sınav yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldı. Bu takvime göre AGS sınav yerlerinin bugün açıklanması bekleniyor.

Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi hazırlanacak. (Foto: A Haber)

GİRİŞ BELGELERİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ALINACAK

AGS sınav giriş yerleri açıklandığında, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak belgeye erişebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Çıktı renkli veya siyah beyaz alınabilecek ancak adayın fotoğrafının belge üzerinde görünür olması gerekiyor. Belgenin ön veya arka yüzüne sonradan yazı, resim ya da işaret eklenmesi sınavın geçersiz sayılmasına yol açabiliyor.

HER OTURUM İÇİN AYRI BELGE DÜZENLENECEK

AGS ve ÖABT'ye katılacak adaylar için iki ayrı sınav giriş belgesi oluşturulacak.

Adayların sınavdan önce belgelerinde bulunan bina ve adres bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Sınav binasının önceden görülmesi, ulaşım süresinin hesaplanmasını ve sınav günü gecikme riskinin azaltılmasını sağlayacak.