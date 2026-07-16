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2026 AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

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2026 AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

2026 MEB-AGS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamasına göre; sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılıyor. Bu takvime göre AGS sınav yerlerinin 16 Temmuz 2026’da (bugün) açıklanması bekleniyor.

Öğretmen adaylarının 2026 MEB-AGS kapsamında sınava gireceği bina ve salon bilgileri için ÖSYM henüz duyuru yayımlamadı. Belge erişime açıldığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne girerek çıktı alabilecek. Her oturum için ayrı giriş belgesi düzenlenecek, belgesi veya geçerli fotoğraflı kimliği bulunmayan aday sınav binasına alınmayacak.

2026 MEB-AGS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. (Görsel: A Haber)2026 MEB-AGS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. (Görsel: A Haber)

AGS SINAV YERLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

ÖSYM'nin 2026 MEB-AGS duyuru sayfasında 16 Temmuz sabahı itibarıyla sınav giriş belgelerine ilişkin bir açıklama yer almıyor. Önceki uygulamalara bakıldığında sınav yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldı. Bu takvime göre AGS sınav yerlerinin bugün açıklanması bekleniyor.

Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi hazırlanacak. (Foto: A Haber)Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi hazırlanacak. (Foto: A Haber)

GİRİŞ BELGELERİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ALINACAK

AGS sınav giriş yerleri açıklandığında, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak belgeye erişebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Çıktı renkli veya siyah beyaz alınabilecek ancak adayın fotoğrafının belge üzerinde görünür olması gerekiyor. Belgenin ön veya arka yüzüne sonradan yazı, resim ya da işaret eklenmesi sınavın geçersiz sayılmasına yol açabiliyor.

HER OTURUM İÇİN AYRI BELGE DÜZENLENECEK

AGS ve ÖABT'ye katılacak adaylar için iki ayrı sınav giriş belgesi oluşturulacak.

Adayların sınavdan önce belgelerinde bulunan bina ve adres bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Sınav binasının önceden görülmesi, ulaşım süresinin hesaplanmasını ve sınav günü gecikme riskinin azaltılmasını sağlayacak.

2026 AGS - ÖABT sınavları 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. (Foto: A Haber)2026 AGS - ÖABT sınavları 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. (Foto: A Haber)

AGS VE ÖABT 26 TEMMUZ'DA YAPILACAK

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, sınav takviminde yapılan değişiklik sonrasında 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav başlangıç saatleri ve süreleri şöyle olacak:

Oturum

Başlangıç saati

Sınav süresi

Akademi Giriş Sınavı

10.15

110 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

14.45

90/70 dakika

Tüm adayların sabah yapılacak AGS oturumuna katılması gerekiyor. ÖABT oturumu ise adayların başvuruda seçtiği öğretmenlik alanına göre uygulanacak.

AGS'DE 80, ÖABT'DE 50 SORU YÖNELTİLECEK

AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru için 110 dakika verilecek. ÖABT'de ise alanlara göre 70 veya 90 dakikalık sürede 50 soru cevaplandırılacak.

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarında ÖABT süresi 90 dakika olacak. Diğer ÖABT alanlarında adaylara 70 dakika verilecek.

AGS adayları saat 10.00’dan, ÖABT adayları ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Foto: A Haber)AGS adayları saat 10.00’dan, ÖABT adayları ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Foto: A Haber)

SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATLERİ

AGS'nin yapılacağı sabah oturumunda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖABT oturumu için binaya son giriş saati ise 14.30 olacak. Sınavın başlama saatinden önce bina kapıları kapatılacağı için geç kalan adaylar sınava katılamayacak.

Adayların güvenlik kontrollerini de dikkate alarak sınav binasında en az bir saat önce bulunması, giriş işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeleri önleyecek.

SINAV GÜNÜ GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girebilmesi için ilgili oturuma ait sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı T.C. kimlik kartı, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden fotoğraflı pasaportun aslını yanında bulundurması gerekiyor. Belgenin fotokopisi veya telefondaki görüntüsü kabul edilmeyecek.

Başvurusunu sisteme kaydetmesine rağmen sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için sınav giriş belgesi hazırlanmayacak. Bu adaylar sınava katılamayacak

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 26 Ağustos’ta adayların erişimine açıklanacak. (Foto: A Haber)2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 26 Ağustos’ta adayların erişimine açıklanacak. (Foto: A Haber)

AGS SONUÇLARI 26 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından bir sonraki MEB-AGS sonuçlarının ilan edilmesine kadar geçerli olacak.

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