Ortak sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024-2025 birinci dönem ortak sınav sonuç takvimi
2024-2025 birinci dönem ortak sınav sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından bekleniyor. MEB, 30 Ekim’de 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, 31 Ekim’de ise matematik sınavlarını tamamladı. İlk kez açık uçlu sorularla yapılan sınav sonuçları, e-Okul üzerinden sorgulanabilecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılının birinci dönem ortak sınav sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. MEB, 30-31 Ekim'de yapılan sınavların değerlendirmesini başlatırken, 6. sınıf matematik dersinin puanlaması bağımsız iki puanlayıcı tarafından yapılacak. Peki 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?
2024-2025 Eğitim Yılı 1. Dönem Ortak Sınav Sonuçları Açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ortak sınavlarını 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Sınavlar sonrası öğrenci ve velilerin merakla beklediği sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden duyurulacak.
Sonuçların kesin tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.
6. ve 10. Sınıf Ortak Sınav Sonuçları Nereden Görüntülenebilir?
Sınav sonuçları, e-Okul üzerinden erişime açılacak. 6. sınıf matematik dersi için sınav sonuçları, okul müdürlükleri aracılığıyla "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresine yüklenip, alan öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek. Diğer derslerin sonuçları ise ilgili ders öğretmenleri tarafından yine e-Okul'a kaydedilecek ve öğrencilere duyurulacak. 6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile 10. sınıf matematik sınavlarının değerlendirilmesi öğretmenler tarafından yapılacak.
İkinci Dönem Sınav Tarihleri ve Planı
2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi için yazılı sınav tarihleri de belirlendi. 7. sınıf Türkçe sınavı 2 Ocak 2025'te, 7. sınıf matematik sınavı ise 3 Ocak 2025'te yapılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, sınav hazırlıklarını bu tarihler doğrultusunda yapacak.