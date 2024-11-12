Ortak sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024-2025 birinci dönem ortak sınav sonuç takvimi

2024-2025 eğitim yılının birinci dönem ortak sınav sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. MEB, 30-31 Ekim'de yapılan sınavların değerlendirmesini başlatırken, 6. sınıf matematik dersinin puanlaması bağımsız iki puanlayıcı tarafından yapılacak. Peki 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?

2024-2025 Eğitim Yılı 1. Dönem Ortak Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ortak sınavlarını 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Sınavlar sonrası öğrenci ve velilerin merakla beklediği sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden duyurulacak.

Sonuçların kesin tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.

6. ve 10. Sınıf Ortak Sınav Sonuçları Nereden Görüntülenebilir?

Sınav sonuçları, e-Okul üzerinden erişime açılacak. 6. sınıf matematik dersi için sınav sonuçları, okul müdürlükleri aracılığıyla "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresine yüklenip, alan öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek. Diğer derslerin sonuçları ise ilgili ders öğretmenleri tarafından yine e-Okul'a kaydedilecek ve öğrencilere duyurulacak. 6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile 10. sınıf matematik sınavlarının değerlendirilmesi öğretmenler tarafından yapılacak.

İkinci Dönem Sınav Tarihleri ve Planı

2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi için yazılı sınav tarihleri de belirlendi. 7. sınıf Türkçe sınavı 2 Ocak 2025'te, 7. sınıf matematik sınavı ise 3 Ocak 2025'te yapılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, sınav hazırlıklarını bu tarihler doğrultusunda yapacak.