Okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler karnelerin verilmesi ile birlikte yaz tatiline başlayacak. Veliler ve öğrenciler 2021-2022 yılı bahar döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2021-2022 takvimi...