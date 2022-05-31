Okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman kapanıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler Haziran ayının gelmesine kısa süre kala okulların kapanacağı günü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile eğitim ve öğretim yılı takvimi açıklanmıştı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler karnelerin verilmesi ile birlikte yaz tatiline başlayacak. Veliler ve öğrenciler 2021-2022 yılı bahar döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2021-2022 takvimi...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken sistemde son notlar da girilmeye başlandı. Haziran ayında kapanacağı bilinen okullarda karne günü tarihi 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlendi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?
17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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