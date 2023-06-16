Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte, eylülün kaçında başlayacak? Yaz tatili kaç gün?
Okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Karnesini alan hazırlanan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran itibarıyla son buluyor. Peki okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte, eylülün kaçında başlayacak? Yaz tatili kaç gün?
Okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Karnesini almaya hazırlanan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran itibarıyla son buluyor. Peki okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte, eylülün kaçında başlayacak? Yaz tatili kaç gün?
2023-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için Bakanlık tarafından telafi eğitimleri uygulanacak. Ancak telafi eğitimlerine katılmak zorunlu olmayacak.
Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak. Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sürecek.
2023 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.
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