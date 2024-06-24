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Öğretmenler yaz dönemi mesleki çalışma programı için okullarda

Giriş: 24.06.2024 10:37 Güncelleme: 24.06.2024 10:38
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Öğretmenler yaz dönemi mesleki çalışma programı için okullarda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere özel hazırlanan yaz dönemi mesleki çalışma programı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz" dedi.

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