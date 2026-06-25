MSÜ taban puanları 2026: Harp okulları, Astsubay, Bando MYO (kadın - erkek listesi)

Milli Savunma Üniversitesi 2026 askeri öğrenci temini kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için uygulanacak taban puanlar yayımlandı. Kadın ve erkek adaylar için ayrı belirlenen puanlar netleşirken, yeterli puanı alan adaylar ikinci seçim aşamalarına katılma hakkı elde etti.

MSÜ 2026 askeri öğrenci temin sürecinde beklenen taban puanlar duyuruldu. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuran adaylar için kadın ve erkek kontenjanlarına göre belirlenen puanlar açıklandı. Taban puan şartını sağlayan adaylar, 14 Temmuz'da başlayacak ikinci seçim aşamalarında fiziki yeterlilik testi, mülakat ve diğer değerlendirmelere katılacak.

2026 MSÜ Harp Okulları taban puanları kadın ve erkek adaylar için açıklandı. (Görsel: A Haber)

HARP OKULLARI TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

2026 yılı için açıklanan puanlara göre en yüksek taban puan erkek adaylarda Sayısal puan türünde Hava Harp Okulu için 343,58976 olarak belirlendi. Kadın adaylarda ise Hava Harp Okulu Sayısal puan türü taban puanı 332,23765 oldu.

Diğer Harp Okulları kapsamında yer alan Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları için Sayısal puan türünde erkek adaylardan en az 291,29010, kadın adaylardan ise 334,05291 puan istendi.

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık puan türünde erkek adaylar için taban puan 285,65800, kadın adaylar için 343,53073 olarak açıklandı. Kara Harp Okulu Sözel puan türünde erkek adaylar için taban puan 315,61319 olurken, bu puan türünden kadın aday temin edilemedi.

Okul / Program Puan Türü Erkek Kadın Hava Harp Okulu Sayısal 343,58976 332,23765 Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları Sayısal 291,29010 334,05291 Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık 285,65800 343,53073 Kara Harp Okulu Sözel 315,61319 *

Astsubay Meslek Yüksekokullarına çağrılacak adayların taban puanları duyuruldu. (Foto: A Haber)

ASTSUBAY MYO PUANLARI AÇIKLANDI

Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen genel taban puanlar da duyuruldu. Buna göre Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarında erkek adaylar için taban puan 253,91753, kadın adaylar için ise 319,12900 olarak belirlendi.

Program Puan Türü Erkek Kadın Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO Genel 253,91753 319,12900

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için taban puan kriterleri belirlendi. (Foto: A Haber)

BANYO MYO İÇİN AYRI PUAN UYGULAMASI

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için farklı puan kriterleri uygulanıyor:

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) erkek aday taban puanı: 118,71933

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) kadın aday taban puanı: 148,70386

İlk tercihi Bando MYO olan erkek adaylar için taban puan: 120,30154

Tercihleri arasında Bando MYO bulunan erkek adaylar için taban puan: 248,18728

Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna ilişkin çağrı esasları, öğrenci temin duyurusunda 11'inci maddede detaylı olarak açıklandı.

Taban puan şartını sağlayan adaylar ikinci seçim aşamalarına katılacak. (Foto: A Haber)

GÖZLER İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINDA

Taban puanların açıklanmasıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya geçti. Puan şartını sağlayan adaylar, Ankara'da gerçekleştirilecek ikinci seçim aşamalarında fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık değerlendirmelerine katılacak.

14 Temmuz'da başlayacak seçim aşamaları, MSÜ 2026 askeri öğrenci temin sürecinin en kritik bölümlerinden biri olacak. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşme hakkı elde edecek.