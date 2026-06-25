MSÜ taban puanları 2026: Harp okulları, Astsubay, Bando MYO (kadın - erkek listesi)
Milli Savunma Üniversitesi 2026 askeri öğrenci temini kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için uygulanacak taban puanlar yayımlandı. Kadın ve erkek adaylar için ayrı belirlenen puanlar netleşirken, yeterli puanı alan adaylar ikinci seçim aşamalarına katılma hakkı elde etti.
MSÜ 2026 askeri öğrenci temin sürecinde beklenen taban puanlar duyuruldu. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuran adaylar için kadın ve erkek kontenjanlarına göre belirlenen puanlar açıklandı. Taban puan şartını sağlayan adaylar, 14 Temmuz'da başlayacak ikinci seçim aşamalarında fiziki yeterlilik testi, mülakat ve diğer değerlendirmelere katılacak.
HARP OKULLARI TABAN PUANLARI BELLİ OLDU
2026 yılı için açıklanan puanlara göre en yüksek taban puan erkek adaylarda Sayısal puan türünde Hava Harp Okulu için 343,58976 olarak belirlendi. Kadın adaylarda ise Hava Harp Okulu Sayısal puan türü taban puanı 332,23765 oldu.
Diğer Harp Okulları kapsamında yer alan Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları için Sayısal puan türünde erkek adaylardan en az 291,29010, kadın adaylardan ise 334,05291 puan istendi.
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık puan türünde erkek adaylar için taban puan 285,65800, kadın adaylar için 343,53073 olarak açıklandı. Kara Harp Okulu Sözel puan türünde erkek adaylar için taban puan 315,61319 olurken, bu puan türünden kadın aday temin edilemedi.
|Okul / Program
|Puan Türü
|Erkek
|Kadın
|Hava Harp Okulu
|Sayısal
|343,58976
|332,23765
|Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları
|Sayısal
|291,29010
|334,05291
|Kara Harp Okulu
|Eşit Ağırlık
|285,65800
|343,53073
|Kara Harp Okulu
|Sözel
|315,61319
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ASTSUBAY MYO PUANLARI AÇIKLANDI
Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen genel taban puanlar da duyuruldu. Buna göre Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarında erkek adaylar için taban puan 253,91753, kadın adaylar için ise 319,12900 olarak belirlendi.
|Program
|Puan Türü
|Erkek
|Kadın
|Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO
|Genel
|253,91753
|319,12900
BANYO MYO İÇİN AYRI PUAN UYGULAMASI
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için farklı puan kriterleri uygulanıyor:
- Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) erkek aday taban puanı: 118,71933
- Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) kadın aday taban puanı: 148,70386
- İlk tercihi Bando MYO olan erkek adaylar için taban puan: 120,30154
- Tercihleri arasında Bando MYO bulunan erkek adaylar için taban puan: 248,18728
Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna ilişkin çağrı esasları, öğrenci temin duyurusunda 11'inci maddede detaylı olarak açıklandı.
GÖZLER İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINDA
Taban puanların açıklanmasıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya geçti. Puan şartını sağlayan adaylar, Ankara'da gerçekleştirilecek ikinci seçim aşamalarında fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık değerlendirmelerine katılacak.
14 Temmuz'da başlayacak seçim aşamaları, MSÜ 2026 askeri öğrenci temin sürecinin en kritik bölümlerinden biri olacak. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşme hakkı elde edecek.