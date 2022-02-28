MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru işlemleri tamamlandı. Bu yıl sınava katılmaya hazırlanan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisi ile sınav tarihini araştırmaya başladı. MSÜ sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte 2022 MSÜ sınavı hakkında tüm detaylar...
MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM aracılığıyla Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınacak. 13 Ocak - 9 Şubat tarihlerinde başvuurların alınmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:
2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
KHO
2022-MSÜ Sayısal Puanı
2022-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2022-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2022-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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