Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 başvuru takvimi: Şartlar neler?
Milli İstihbarat Akademisi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvurularını başlatıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Akademi, istihbarat, güvenlik ve bölge çalışmaları alanlarında uzmanlaşmak isteyen adayları tezli yüksek lisans programlarına kabul edecek.
Başvurular 18 Mayıs'ta başlayacak ve 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00'ye kadar çevrim içi olarak alınacak. Adaylar işlemlerini Akademi'nin resmi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
ÜÇ FARKLI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
Milli İstihbarat Akademisi bu yıl üç ayrı tezli yüksek lisans programında öğrenci kabul edecek:
- İstihbarat Çalışmaları
- Güvenlik Çalışmaları
- Bölge Çalışmaları
Programların temel hedefi; güvenlik, strateji, istihbarat analizi ve bölgesel araştırmalar alanlarında uzman insan kaynağı yetiştirmek olacak.
Akademi tarafından yapılan açıklamada, teorik bilgi ile saha deneyimini bir araya getiren bir eğitim modeli uygulanacağı belirtildi.
İSTİHBARAT VE GÜVENLİK ODAKLI EĞİTİM MODELİ
İstihbarat Çalışmaları Programı'nda; bilgi üretimi, analiz süreçleri ve stratejik değerlendirme yöntemleri üzerine yoğunlaşılacak. Program kapsamında öğrencilerin istihbarat çalışmaları alanında kavramsal ve metodolojik yetkinlik kazanması hedefleniyor.
Güvenlik Çalışmaları Programı ise enerji güvenliği, savunma teknolojileri, uluslararası güvenlik ve strateji başlıklarına odaklanacak. Veri temelli analiz ve uygulamalı eğitim modeli programın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.
Bölge Çalışmaları Programı'nda ise Orta Doğu ve Avrasya eksenli bölgesel uzmanlık eğitimi verilecek. Programda güvenlik, jeopolitik ve istihbarat analizleri disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. Adayların en az dört yıllık lisans programlarından mezun olması veya mezuniyet aşamasında bulunması gerekiyor.
Başvuru için aranan temel şartlar şöyle:
- Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması
- ALES'ten en az 70 puan alınması
- İlgili yabancı dil sınavlarından minimum 70 puan elde edilmesi
İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları programlarında İngilizce yeterliliği aranırken, Bölge Çalışmaları Programı için İngilizce'nin yanı sıra Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden de başvuru kabul edilecek.
ADAYLARI YAZILI SINAV VE MÜLAKAT SÜRECİ BEKLİYOR
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar bilimsel yazılı sınav ve mülakat aşamalarına katılacak. Akademi, başarı değerlendirmesinin ilan edilen ölçütler doğrultusunda yapılacağını açıkladı.
Sınav ve mülakat süreçlerine katılım zorunlu olacak. Belirtilen aşamalara katılmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU
Akademi tarafından açıklanan takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
|Süreç
|Tarih
|Başvurular
|18 Mayıs - 08 Haziran 2026
|Yazılı sınav listesi ilanı
|15 Haziran 2026
|Bilimsel yazılı sınav
|18-19 Haziran 2026
|Mülakat listesi ilanı
|26 Haziran 2026
|Mülakat sınavları
|09-10 Temmuz 2026
|Nihai sonuçların açıklanması
|17 Temmuz 2026
|Kesin kayıt işlemleri
|20-22 Temmuz 2026
|Yedek liste ilanı
|24 Temmuz 2026
|Yedek kayıt işlemleri
|30-31 Temmuz 2026