Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz olacak...

"FEN LİSESİNE GİREN ÖĞRENCİLER ARTIK MESLEK LİSELERİNİ TERCİH EDER HALE GELDİLER"

Beşeri sermayenin niteliği artırılmadan dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edilemeyeceğini vurgulayan Özer, Bakanlık olarak bir taraftan geleceğin inşası için gençleri nitelikli yetiştirirken, diğer taraftan onları üretimle, inovasyonla, girişimcilik kültürüyle yetiştirmeye büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Burada en kritik alanlardan birinin mesleki eğitim olduğunu dile getiren Özer, katsayı uygulaması nedeniyle iş gücü piyasasının on yıllar boyunca maliyet ödediğini kaydetti.

Mesleki eğitimin başarılarını anlatan Özer, "Fen lisesine giren öğrenciler artık meslek liselerini tercih eder hale geldiler. Mesleki eğitimde üretim kapasitesinin artmasından bahsediyoruz. 2021'de meslek liselerimiz tüm Türkiye'de 1 milyar 162 milyonluk gelir elde ettiler. Müthiş bir rakam. Üç yıl önce 200 milyonlar civarındaydı. Öğrencilerimiz artık yaparak, üreterek öğreniyorlar. 2021 yılında öğrencilerimize dağıttığımız kar payı 50 milyonun üzerine çıktı. Öğretmenlerimize 112 milyon dağıtmışız. 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyarlık bir gelir. Bu yılın ilk 5 ayındaki gelirimiz 2021 yılındaki gelire göre yüzde 231 artarak 560 milyona ulaştı. 2022'yi ben inanıyorum ki 2 milyarın üzerinde bir gelirle kapatacağız." şeklinde konuştu.