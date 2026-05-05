Milli Eğitim Bakanlığı, sınav süreçlerini hızlandırmak ve güvenliği artırmak için Mesleki Yeterlilik Sınavlarını e-Sınav sistemine taşıdı. 81 ilde yüzlerce merkezde başlayan uygulama, aday yoğunluğunu daha etkin yönetmeyi ve değerlendirmede dijital standartları güçlendirmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme ve değerlendirme alanında yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Mesleki Yeterlilik Sınavları artık elektronik ortamda yapılacak. Yeni uygulama, 1 Mayıs itibarıyla ülke genelinde hayata geçirildi.

E-SINAV SİSTEMİ GENİŞLİYOR Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde kurulu 597 merkezde bulunan toplam 705 e-Sınav salonu aktif olarak hizmet veriyor. Daha önce farklı sınav türlerinde kullanılan sistem, kapsamını genişleterek mesleki yeterlilik alanını da içine aldı. Halihazırda elektronik ortamda yapılan sınavlar şöyle: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı

Amatör Telsizcilik Sınavı

Denklik Seviye Tespit Sınavı Bu listeye artık Mesleki Yeterlilik Sınavları da eklendi.