Binlerce adayı ilgilendiriyor! Mesleki Yeterlilik Sınavlarında “e-sınav” uygulaması başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, sınav süreçlerini hızlandırmak ve güvenliği artırmak için Mesleki Yeterlilik Sınavlarını e-Sınav sistemine taşıdı. 81 ilde yüzlerce merkezde başlayan uygulama, aday yoğunluğunu daha etkin yönetmeyi ve değerlendirmede dijital standartları güçlendirmeyi hedefliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme ve değerlendirme alanında yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Mesleki Yeterlilik Sınavları artık elektronik ortamda yapılacak. Yeni uygulama, 1 Mayıs itibarıyla ülke genelinde hayata geçirildi.
E-SINAV SİSTEMİ GENİŞLİYOR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde kurulu 597 merkezde bulunan toplam 705 e-Sınav salonu aktif olarak hizmet veriyor. Daha önce farklı sınav türlerinde kullanılan sistem, kapsamını genişleterek mesleki yeterlilik alanını da içine aldı.
Halihazırda elektronik ortamda yapılan sınavlar şöyle:
- Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
- Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı
- Amatör Telsizcilik Sınavı
- Denklik Seviye Tespit Sınavı
Bu listeye artık Mesleki Yeterlilik Sınavları da eklendi.
KAĞIT SINAV DÖNEMİ BİTİYOR MU?
Yeni sistemle birlikte daha önce basılı evrakla gerçekleştirilen sınavlar dijital ortama taşındı. Bu değişiklik, yalnızca uygulama biçimini değil, sınavın yönetim sürecini de doğrudan etkiliyor.
Uzmanlara göre e-Sınav modeli şu avantajları sağlıyor:
|Avantaj
|Açıklama
|Hız
|Sonuçlara daha kısa sürede ulaşılabiliyor
|Güvenlik
|Sınav süreçleri dijital olarak kontrol ediliyor
|Verimlilik
|Operasyonel yük azalıyor
|Standartlaşma
|Ülke genelinde eşit uygulama sağlanıyor
KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeni düzenleme özellikle kara yolu taşımacılığı alanında görev alacak sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapacak kişilerin girdiği Mesleki Yeterlilik Sınavları artık e-Sınav merkezlerinde uygulanıyor.