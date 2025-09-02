MEB'den velilere "bağış" uyarısı: Devlet okullarında yığılma var

Özel okullarda bu yıl yapılan yüzde 100'ü aşan zamlar, birçok veliyi devlet okullarına yönlendirdi. Ancak bu yoğun talep, devlet okullarında beklenmedik bir tabloyu ortaya çıkardı. Kayıt döneminde bağış taleplerinin arttığı, kontenjanların da çok daha yetersiz kalmasına neden oldu.

BAĞIŞ TALEPLERİ ARTTI



Veliler, e-devlet üzerinden çıkan "zorunlu kayıt okulları" yerine çocuklarını daha kaliteli eğitim alacaklarını düşündükleri okullara kaydettirmek istediklerinde bağış talepleriyle karşılaştı.

Adresleri kapsama alanında olmasına rağmen farklı okul göründüğünü belirten aileler de bu durumun bağış taleplerini artırdığını söylüyor. Velilerin bir kısmı, sürecin yalnızca resmi prosedürlerle değil gayriresmî yollarla da ilerlediğini aktarıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl "zorunlu bağış alınamaz" uyarısını yineliyor. Okul aile birlikleri üzerinden yapılan ödemeler veliler arasında "kayıt şartı" gibi görülmeye başlandı.

Bu yıl bağış miktarlarının geçen yıllara göre ciddi şekilde arttığı ifade ediliyor. Böylece özel okul maliyetlerinden kaçan aileler, bu kez devlet okulunda beklemedikleri bir yükle karşılaşıyor.