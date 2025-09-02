MEB'den velilere "bağış" uyarısı: Devlet okullarında yığılma var
Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli devlet okullarına yöneldi. Ancak artan yoğunluk, bazı okullarda yığılmalara yol açtı. Bu durum, kimi devlet okullarında velilere bağış baskısı yapılmasına ve çeşitli ücret taleplerinin gündeme gelmesine neden oldu.
Özel okullarda bu yıl yapılan yüzde 100'ü aşan zamlar, birçok veliyi devlet okullarına yönlendirdi. Ancak bu yoğun talep, devlet okullarında beklenmedik bir tabloyu ortaya çıkardı. Kayıt döneminde bağış taleplerinin arttığı, kontenjanların da çok daha yetersiz kalmasına neden oldu.
BAĞIŞ TALEPLERİ ARTTI
Veliler, e-devlet üzerinden çıkan "zorunlu kayıt okulları" yerine çocuklarını daha kaliteli eğitim alacaklarını düşündükleri okullara kaydettirmek istediklerinde bağış talepleriyle karşılaştı.
Adresleri kapsama alanında olmasına rağmen farklı okul göründüğünü belirten aileler de bu durumun bağış taleplerini artırdığını söylüyor. Velilerin bir kısmı, sürecin yalnızca resmi prosedürlerle değil gayriresmî yollarla da ilerlediğini aktarıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl "zorunlu bağış alınamaz" uyarısını yineliyor. Okul aile birlikleri üzerinden yapılan ödemeler veliler arasında "kayıt şartı" gibi görülmeye başlandı.
Bu yıl bağış miktarlarının geçen yıllara göre ciddi şekilde arttığı ifade ediliyor. Böylece özel okul maliyetlerinden kaçan aileler, bu kez devlet okulunda beklemedikleri bir yükle karşılaşıyor.
ZORUNLU BAĞIŞ ALINAMAZ
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz. Sınıfı ve numarası bellidir, hiçbir ücret alınmaz. Ancak son dönemde kayıtlı olduğu okulu beğenmeyip başka okula yönelen aileler nedeniyle yanlış bir algı oluştu. Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek."
EĞİTİM ADALETİNİ ENGELLİYOR
Eğitim kalitesiyle öne çıkan pilot okullar ve merkezi semtlerdeki bazı devlet okullarında kontenjanların kısa sürede dolması süreci adeta bir yarışa çevirdi. İddialara göre, bu kontenjanlara erişmek isteyen bazı aileler resmi olmayan yolları deniyor. Aileler, sistemin bu şekilde işlemesinin çocukların eşit eğitim hakkını zedelediğini ve fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü dile getiriyor.
Bir veli, "Çocuğumun eğitimini garanti altına almak için özel okul ücretini göze alamadım, ama devlet okuluna da kayıt yaptırmak için bu kez bağış vermek zorunda kaldım" sözleriyle yaşanan sıkıntıyı özetledi.
