11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB'den dört temel beceride Türkçe dil sınavı

MEB'den dört temel beceride Türkçe dil sınavı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
ABONE OL
MEB’den dört temel beceride Türkçe dil sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı uluslararası standartlarda tasarlanan dil laboratuvarlarında tümüyle elektronik ortamda ve standart bir ölçme aracıyla ilk kez bu kadar geniş ölçekte gerçekleştirilen ve öğrencilerin dört dil becerisinin birlikte değerlendirildiği Türkçe Dil Sınavı’nı gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA