MEB proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı! 2026 sonuç sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını erişime açtı. Başvurularını 5-8 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın yayımladığı takvime göre elektronik ortamda başvuru yapan adayların değerlendirme süreci tamamlanırken, sonuçlar erişime açıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürütülecek.
PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEB tarafından 24 Nisan 2026'da yayımlanan "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Kılavuzu" kapsamında alınan başvurular sonuçlandı.
Öğretmen adayları, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden başvurularını tamamlamıştı. Değerlendirme sürecinin ardından atama sonuçları 26 Haziran Cuma günü saat 19:10'da ilan edildi.
MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, proje okulları öğretmen atama sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının personel işlemlerine ilişkin resmi sorgulama ekranı (personel.meb.gov.tr) üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç ekranına MEBBİS kullanıcı hesabı veya e-Devlet kullanıcı hesabı ile giriş yapılarak atama durumu görüntülenebiliyor.
TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlığın duyurusuna göre proje okullarına ataması yapılan öğretmenlerin tebligat işlemleri ile görevden ayrılma ve yeni görev yerinde göreve başlama süreci 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlatılacak. İlgili işlemler, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek.
ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama kılavuzuna göre proje okullarına öğretmen olarak atanacak adaylarda şu koşullar arandı:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A veya 4/B maddesi kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
- Adaylık süresi dahil en az 4 yıllık öğretmenlik hizmetini tamamlamış olmak.
- Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan bölgeler dışındaki proje okulları için zorunlu hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
- 4 yıllık hizmet süresine sahip öğretmenlerle ihtiyaç karşılanamazsa, diğer şartları taşıyan adaylar da süre şartı aranmadan değerlendirmeye alınabilecek.
- Atamalarda öncelik, proje okulunun bulunduğu ilde görev yapan öğretmenlere verilecek.