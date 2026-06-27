MEB proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı! 2026 sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını erişime açtı. Başvurularını 5-8 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın yayımladığı takvime göre elektronik ortamda başvuru yapan adayların değerlendirme süreci tamamlanırken, sonuçlar erişime açıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürütülecek.

ʺ2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamaʺ sonuçları açıklandı. (Görsel: MEB) PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MEB tarafından 24 Nisan 2026'da yayımlanan "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Kılavuzu" kapsamında alınan başvurular sonuçlandı. Öğretmen adayları, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden başvurularını tamamlamıştı. Değerlendirme sürecinin ardından atama sonuçları 26 Haziran Cuma günü saat 19:10'da ilan edildi.

Adaylar sonuçları personel.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyor. (Görsel: A Haber) MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Adaylar, proje okulları öğretmen atama sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının personel işlemlerine ilişkin resmi sorgulama ekranı (personel.meb.gov.tr) üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç ekranına MEBBİS kullanıcı hesabı veya e-Devlet kullanıcı hesabı ile giriş yapılarak atama durumu görüntülenebiliyor. MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUCU SORGULAMA