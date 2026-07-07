MEB Okul Dışı Öğrenme Platformu yaz tatilinde de erişime açık: İçeriğinde neler var?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin yaz tatilinde öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla MEB Okul Dışı Öğrenme Platformu'nun kullanılmaya devam ettiğini açıkladı. Platformda 6 binden fazla okul dışı öğrenme ortamı ve yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısı yer alırken, öğrenciler farklı alanlarda içeriklere dijital ortamdan erişebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yaz tatilinde eğitim faaliyetlerinden kopmaması için Okul Dışı Öğrenme Platformu'nu erişime açık tutuyor. Bakan Yusuf Tekin'in paylaştığı bilgilere göre platform, kültürel, bilimsel, sanatsal ve doğa öğrenme alanlarını kapsayan 6 binden fazla öğrenme ortamı ile yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısını bir araya getiriyor. Öğrenciler platform üzerinden ilgi alanlarına uygun içeriklere çevrim içi olarak ulaşabiliyor.

(Görsel: A Haber)

YAZ TATİLİNDE DE ERİŞİME AÇIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okul Dışı Öğrenme Platformu'nun yaz tatili boyunca açık olacağını duyurdu. Öğrenciler, platform üzerinden farklı öğrenme ortamlarına ait içeriklere tatil süresince de ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklaması (Görsel: Sosyal Medya)

6 BİNDEN FAZLA ÖĞRENME ORTAMI YER ALIYOR

Tekin'in verdiği bilgiye göre platformda kültürel, dini ve sanatsal mekanların yanı sıra doğa ve açık hava alanları, bilim merkezleri, kütüphaneler, tarihi mekanlar ile çevresel, ekolojik, sanayi ve üretim tesislerini kapsayan 6 binden fazla okul dışı öğrenme ortamı bulunuyor. Böylece öğrenciler ilgi alanlarına göre farklı öğrenme deneyimlerine erişebiliyor.

(Foto: MEB)

YAKLAŞIK 200 BİN ÖĞRENME ÇIKTISI SUNULUYOR

Platformda yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısı öğrencilerin erişimine sunuluyor. Bakan Tekin, platformun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bütüncül eğitim anlayışıyla hazırlandığını belirterek öğrencilerin hazırbulunuşluklarını artırmayı, ilgi ve meraklarını desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

(Foto: MEB)

PLATFORMA NASIL GİRİŞ YAPILIYOR?

Okul Dışı Öğrenme Platformu'na okuldisiogrenme.eba.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Platform, yaz tatili süresince öğrencilerin kullanımına açık olmaya devam ediyor. Öğrenciler yaş ve ilgi alanlarına uygun içeriklere dijital ortamda ulaşarak öğrenme süreçlerini sürdürebiliyor.