MEB 2026-2027 takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belli oldu.

Öğrenciler için ders zili ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)

UYUM EĞİTİMLERİ BİR HAFTA SÜRECEK

Okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum programları uygulanacak. Bu kapsamda 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında öğrencilerin okula alışma sürecini desteklemek amacıyla uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarında, liselerin hazırlık ve 9'uncu sınıflarında öğrenim görecek öğrenciler ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha hızlı uyum sağlamaları hedefleniyor.