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MEB 2026-2027 takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
MEB 2026-2027 takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini duyurdu. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül'de başlayacak, öğrenciler ise 14 Eylül'de ders başı yapacak. Ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği tarih de netleşti.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Takvimle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün belli oldu.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE MESLEKİ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında mesleki çalışmalarına 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Öğrenciler için ders zili ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. (Fotoğraf: A Haber)

UYUM EĞİTİMLERİ BİR HAFTA SÜRECEK

Okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum programları uygulanacak. Bu kapsamda 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında öğrencilerin okula alışma sürecini desteklemek amacıyla uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarında, liselerin hazırlık ve 9'uncu sınıflarında öğrenim görecek öğrenciler ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha hızlı uyum sağlamaları hedefleniyor.

Uyum programları 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)Uyum programları 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ara tatiller geliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 8 Şubat'ta başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)İkinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 8 Şubat'ta başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA YAPILACAK

Bakanlığın açıkladığı takvime göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 12 Mart 2027 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

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