Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından, lise kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve velileri, yerleştikleri okullar için kayıt tarihlerini merakla araştırmaya başladı. Peki, lise kayıtları ne zaman ve 2024-2025 lise kayıtları nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile lise kayıt tarihleri...
Lise kayıtları için araştırmalar hız kazandı. 22 Temmuz'da açıklanan LGS tercih sonuçlarıyla birlikte öğrenciler, hangi okullara yerleştiklerini öğrendi. Hayallerine kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler ve veliler, şimdi "Lise kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar...
Lise Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacak!
2024-2025 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, lise kayıtları ve nakil süreçlerine dair merak edilenler de netleşiyor. Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, açık liseler ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç, lise kayıtları otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Özel Okul ve Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt işlemleri ise 28 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Özel okula kaydını yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacağı, ancak tercihler başlamadan kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde tercih yapabilecekleri de belirtildi.
Nakil Başvuruları Temmuz Ayında Başlıyor
Yerleştirme sonuçlarına göre ilk nakil tercih başvuruları 22-26 Temmuz, ikinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İlk nakil sonuçları 29 Temmuz'da, ikinci nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Boş Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirmeler Olacak
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler veya boş kalan kontenjanlar için ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurular alınacak.
İşte Lise Tercih ve Yerleştirme Takvimi:
28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları
29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları
05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024: Boş Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları
16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
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- Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
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