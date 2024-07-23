Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...

Nakil Başvuruları Temmuz Ayında Başlıyor

Yerleştirme sonuçlarına göre ilk nakil tercih başvuruları 22-26 Temmuz, ikinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İlk nakil sonuçları 29 Temmuz'da, ikinci nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Boş Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirmeler Olacak

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler veya boş kalan kontenjanlar için ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurular alınacak.

İşte Lise Tercih ve Yerleştirme Takvimi:

28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları

29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı