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LGS tercihleri bugün başlıyor! Hangi liseler tercih edilecek, süreç nasıl işleyecek?

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LGS tercihleri bugün başlıyor! Hangi liseler tercih edilecek, süreç nasıl işleyecek?

LGS tercih maratonu bugün başlıyor. Adaylar 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden başvuru yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihi yapmayan öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okulları seçemeyecek. Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih sürecini bugün başlatıyor. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. MEB'in yayımladığı 2026 Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da sürecin tüm ayrıntılarını ortaya koyuyor.

LGS tercihleri 27 Temmuz'a kadar sürecek. (Fotoğraf: A Haber)LGS tercihleri 27 Temmuz'a kadar sürecek. (Fotoğraf: A Haber)

LGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

LGS kapsamında lise tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Takvim şu şekilde:

Tarih İşlem
13-27 Temmuz LGS tercih başvuruları
5 Ağustos Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı
5-7 Ağustos 1. nakil tercih başvuruları
10 Ağustos 1. nakil sonuçları
10-12 Ağustos 2. nakil tercih başvuruları
14 Ağustos 2. nakil sonuçları
17-26 Ağustos İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları
28 Ağustos Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması
31 Ağustos-3 Eylül Yatılılık başvuruları
4 Eylül Yatılılık yerleştirme sonuçları

Ayrıca özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt işlemleri de 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB TERCİH KILAVUZU

Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ÖĞRENCİLER HANGİ OKUL TÜRLERİNİ TERCİH EDEBİLECEK?

Tercihler üç ana grupta yapılacak:

  • Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar
  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar
  • Pansiyonlu okullar

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

Okul Türü Kontenjan
Anadolu Lisesi 60 bin 886
Fen Lisesi 38 bin 700
Sosyal Bilimler Lisesi 9 bin 210
Anadolu İmam Hatip Lisesi 43 bin 706
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46 bin 397

Öğrenciler en fazla 20 okula kadar tercih yapma hakkına sahip olacak. (Fotoğraf: A Haber)Öğrenciler en fazla 20 okula kadar tercih yapma hakkına sahip olacak. (Fotoğraf: A Haber)

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. MEB'in yayımladığı kılavuza göre tercih süreci şu adımlardan oluşuyor:

1. İlk olarak yerel yerleştirme ekranı açılır.

  • Tüm öğrenciler önce bu ekrandan tercih yapmak zorundadır.

2. Yerel yerleştirme tercihleri yapılır.

  • En fazla 5 okul tercih edilebilir.
  • İlk 3 tercih kayıt alanındaki okullardan seçilmelidir.
  • Aynı okul türünden en fazla 3 okul yazılabilir.

3. Yerel yerleştirme tamamlandıktan sonra diğer ekranlar açılır.

  • Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okul tercih ekranları kullanılamaz.

4. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar tercih edilir.

  • En fazla 10 okul seçilebilir.
  • Yerleştirme, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır.

5. İsteyen öğrenciler pansiyonlu okulları da tercih edebilir.

  • En fazla 5 pansiyonlu okul seçilebilir.
  • Toplam tercih hakkı 20 okuldur.
  • 5 yerel yerleştirme
  • 10 merkezi yerleştirme (Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki teknik Anadolu liselerinin teknik programları)
  • 5 pansiyonlu okul

6. Tercih ekranındaki renkler kayıt alanlarını gösterir.

  • Yeşil: Kayıt alanındaki okullar
  • Mavi: Komşu kayıt alanındaki okullar
  • Kırmızı: Diğer kayıt alanları ile il dışındaki okullar

7. Tercihler kontrol edilerek onaylanmalıdır.

  • Başvurular 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden tamamlanabilecek

Yerel yerleştirme tercihi yapmayanlar diğer tercih ekranlarını açamayacak. (Fotoğraf: A Haber)Yerel yerleştirme tercihi yapmayanlar diğer tercih ekranlarını açamayacak. (Fotoğraf: A Haber)

YEREL YERLEŞTİRME NEDEN ZORUNLU?

MEB'in kılavuzuna göre, merkezi sınava giren öğrenciler dahil tüm adayların önce yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadığı takdirde;

  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar,
  • Pansiyonlu okullar

için tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirme işlemleri;

  • öğrencinin ikamet adresi,
  • okul başarı puanı (OBP),
  • özürsüz devamsızlık gün sayısı

esas alınarak gerçekleştirilecek. Eşitlik durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları dikkate alınacak.

Yerel yerleştirmede ikamet adresi ve başarı puanı belirleyici olacak. (Fotoğraf: A Haber)Yerel yerleştirmede ikamet adresi ve başarı puanı belirleyici olacak. (Fotoğraf: A Haber)

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE PUAN EŞİTLİĞİ OLURSA NE OLACAK?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre puan eşitliği halinde sırasıyla;

  • Okul Başarı Puanı (OBP)
  • 8.sınıf yıl sonu başarı puanı
  • 7.sınıf yıl sonu başarı puanı
  • 6.sınıf yıl sonu başarı puanı
  • 8.sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı
  • Tercih önceliği
  • Yaşı küçük olan öğrenci

esas alınacak.

LGS yerleştirmelerine ilişkin nakil işlemleri iki dönemde gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)LGS yerleştirmelerine ilişkin nakil işlemleri iki dönemde gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki nakil dönemi uygulanacak. Her iki dönemde de öğrenciler;

  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul,
  • Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul,
  • Pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul

tercih edebilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil döneminde ilk iki tercihini kayıt alanından yapmak şartıyla en fazla üç okul seçebilecek. Aynı okul türünden ise en fazla iki tercih yapılabilecek.

Yerel yerleştirmede ilk tercihlerinden birine yerleşen öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından okul seçme veya farklı okul türü tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Puan eşitliğinde okul başarı puanı ve devamsızlık dikkate alınacak. (Fotoğraf: A Haber)Puan eşitliğinde okul başarı puanı ve devamsızlık dikkate alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

LGS TERCİHİNDE OKUL SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

MEB'in tercih kılavuzunda öğrencilerin yalnızca sınav puanına odaklanmaması gerektiği vurgulanıyor. Tercih öncesinde şu soruların yanıtlanması öneriliyor:

  • Öğrencinin ilgi alanı ne?
  • Hangi derslerde daha başarılı?
  • Nasıl bir okul ortamında mutlu olur?
  • Akademik hedefleri neler?
  • Günlük ulaşım süresi uygun mu?

Bakanlık ayrıca geçen yılın taban yüzdelik dilimlerinin yalnızca rehber niteliğinde olduğunu, bu yılın yerleştirme sonuçlarının başarı durumuna göre değişebileceğini hatırlatıyor.

Tercih sürecinde aynı okul türünden en fazla üç okul yazılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Tercih sürecinde aynı okul türünden en fazla üç okul yazılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

OKUL TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

MEB'in kılavuzunda okul türlerinin temel özellikleri de ayrıntılı şekilde açıklandı.

Fen Liseleri: Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı eğitim verir.

Sosyal Bilimler Liseleri: Sözel alanlarda akademik gelişimi destekler.

Anadolu Liseleri: Dengeli akademik program sunar.

Anadolu İmam Hatip Liseleri: Akademik eğitimle birlikte din eğitimi ve hafızlık programları da uygulanabilir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL): Meslek edinme ile yükseköğretime hazırlığı birlikte sunar.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM): İşletmede beceri eğitimi ve teorik eğitimi bir arada yürütür.

Güzel Sanatlar Liseleri: Öğrenci kabulü yetenek sınavıyla yapılır.

Spor Liseleri: Spor alanında yetenek sınavıyla öğrenci kabul eder.

Öğrenciler okul bilgilerine Rota Maarif platformu üzerinden ulaşabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Öğrenciler okul bilgilerine Rota Maarif platformu üzerinden ulaşabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ROTA MAARİF ÖĞRENCİLERE NE SUNUYOR?

MEB, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek amacıyla 10 Temmuz'da "Rota Maarif" platformunu erişime açtı. Platform üzerinden;

  • okulun adresi,
  • iletişim bilgileri,
  • öğretim şekli,
  • ders saatleri,
  • fiziki imkanları,
  • kontenjan durumu,
  • pansiyon bilgisi

gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

MEB'in tercih kılavuzu okul seçimiyle ilgili ayrıntıları içeriyor. (Fotoğraf: A Haber)MEB'in tercih kılavuzu okul seçimiyle ilgili ayrıntıları içeriyor. (Fotoğraf: A Haber)

VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN MEB'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Bakanlık, tercihlerin yalnızca puana göre değil, öğrencinin ilgi alanı, akademik hedefi ve okulun sunduğu imkanlar dikkate alınarak yapılmasını öneriyor. Velilerin ise çocuklarını doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmesi, karar sürecinde baskı kurmak yerine destekleyici bir yaklaşım benimsemesi tavsiye ediliyor.

Öğrencilere de tercih listesini son güne bırakmamaları, okulun ulaşım koşullarını, yabancı dil imkanlarını ve eğitim ortamını araştırmaları, ihtiyaç halinde rehber öğretmenlerden veya tercih komisyonlarından destek almaları öneriliyor.

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