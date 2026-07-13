LGS tercihleri bugün başlıyor! Hangi liseler tercih edilecek, süreç nasıl işleyecek?

LGS yerleştirmelerine ilişkin nakil işlemleri iki dönemde gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki nakil dönemi uygulanacak. Her iki dönemde de öğrenciler;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul ,

, Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul ,

, Pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul

tercih edebilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil döneminde ilk iki tercihini kayıt alanından yapmak şartıyla en fazla üç okul seçebilecek. Aynı okul türünden ise en fazla iki tercih yapılabilecek.

Yerel yerleştirmede ilk tercihlerinden birine yerleşen öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından okul seçme veya farklı okul türü tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.