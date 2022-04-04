LGS başvuru başladı mı? Liseye geçiş yapabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavına ilişkin tüm detaylar belli oldu. LGS başvuru kılavuzu ve sınav süreci hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

LGS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezi olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.

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