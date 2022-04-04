LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan kılavuz ile başvuru sürecine ilişkin detaylar belirlenmişti. Liseye geçiş için heyecan içinde olan öğrenciler ve velileri, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
LGS başvuru başladı mı? Liseye geçiş yapabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavına ilişkin tüm detaylar belli oldu. LGS başvuru kılavuzu ve sınav süreci hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
LGS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezi olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.
LGS SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,
salonda ve sırada sınava girecek.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
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