LGS 2026 lise taban puanları ve başarı sıralamaları: 200-450 puanla hangi liseler seçilebilir?

LGS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. Öğrenciler, 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liselerin tercih edilebileceğini araştırıyor. 2026 taban puanları henüz oluşmadığı için tercih sürecinde 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimler referans alınacak. İşte tercih takvimi, Rota Maarif sistemi ve il il örnek lise puanları...

LGS 2026 sonuçlarının ardından lise tercih süreci resmen başladı. Adaylar tercihlerini 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak. Bu yılın taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşacağı için öğrenciler, tercihlerini 2025 taban puanları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar ve okul başarı verilerini dikkate alarak şekillendirecek. Rota Maarif platformu ise bu süreçte adaylara kapsamlı okul karşılaştırma imkanı sunacak.

2026 LGS taban puanları, merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. (Görsel: A Haber) LGS 2026 TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Çünkü bu veriler, merkezi yerleştirme tamamlandıktan sonra öğrencilerin tercih sonuçlarına göre oluşuyor. Bu nedenle tercih döneminde kullanılacak en güncel referans, 2025 yerleştirme sonuçları olacak. Geçen yıl oluşan taban puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilerin kendi başarı sıralamalarına uygun okul listesi oluşturmasına yardımcı olacak. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte 2026 taban puanları da resmi olarak netleşecek. TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu erişime açtı. Kılavuza göre merkezi yerleştirme kapsamındaki lise tercihleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Tercih süreci, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.

Rota Maarif platformu, adayların okul bilgilerini karşılaştırarak bilinçli tercih yapmasına yardımcı oluyor. (Foto: A Haber) LGS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI LGS tercih döneminde kullanılacak tercih robotu da adayların hizmetine sunuldu. Öğrenciler, tercih robotu üzerinden puan, yüzdelik dilim, il, ilçe ve okul türüne göre filtreleme yaparak kendileri için uygun lise seçeneklerini listeleyebilecek. Sistem, tercih sürecinde okul karşılaştırmalarını daha hızlı yapabilmeye de imkan sağlıyor. ROTA MAARİF TERCİH SÜRECİNE NASIL KATKI SAĞLAYACAK? MEB tarafından geliştirilen Rota Maarif platformu, öğrencilerin yalnızca taban puanlara değil, okul tercihinde ihtiyaç duyabilecekleri birçok veriye tek ekrandan ulaşmasını sağlıyor. Platform üzerinden; Okulların taban puanları

Yüzdelik dilimleri

Kontenjan bilgileri

Akademik başarı göstergeleri

Eğitim olanakları

Okul karşılaştırma ekranları incelenebiliyor. Böylece adaylar yalnızca puanlarına göre değil, hedeflerine ve beklentilerine uygun okul listesini daha bilinçli şekilde oluşturabiliyor.