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LGS 2026 lise taban puanları ve başarı sıralamaları: 200-450 puanla hangi liseler seçilebilir?

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LGS 2026 lise taban puanları ve başarı sıralamaları: 200-450 puanla hangi liseler seçilebilir?

LGS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. Öğrenciler, 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liselerin tercih edilebileceğini araştırıyor. 2026 taban puanları henüz oluşmadığı için tercih sürecinde 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimler referans alınacak. İşte tercih takvimi, Rota Maarif sistemi ve il il örnek lise puanları...

LGS 2026 sonuçlarının ardından lise tercih süreci resmen başladı. Adaylar tercihlerini 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak. Bu yılın taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşacağı için öğrenciler, tercihlerini 2025 taban puanları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar ve okul başarı verilerini dikkate alarak şekillendirecek. Rota Maarif platformu ise bu süreçte adaylara kapsamlı okul karşılaştırma imkanı sunacak.

2026 LGS taban puanları, merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. (Görsel: A Haber)2026 LGS taban puanları, merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. (Görsel: A Haber)

LGS 2026 TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Çünkü bu veriler, merkezi yerleştirme tamamlandıktan sonra öğrencilerin tercih sonuçlarına göre oluşuyor.

Bu nedenle tercih döneminde kullanılacak en güncel referans, 2025 yerleştirme sonuçları olacak. Geçen yıl oluşan taban puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilerin kendi başarı sıralamalarına uygun okul listesi oluşturmasına yardımcı olacak. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte 2026 taban puanları da resmi olarak netleşecek.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu erişime açtı.

Kılavuza göre merkezi yerleştirme kapsamındaki lise tercihleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Tercih süreci, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.

Rota Maarif platformu, adayların okul bilgilerini karşılaştırarak bilinçli tercih yapmasına yardımcı oluyor. (Foto: A Haber)Rota Maarif platformu, adayların okul bilgilerini karşılaştırarak bilinçli tercih yapmasına yardımcı oluyor. (Foto: A Haber)

LGS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI

LGS tercih döneminde kullanılacak tercih robotu da adayların hizmetine sunuldu. Öğrenciler, tercih robotu üzerinden puan, yüzdelik dilim, il, ilçe ve okul türüne göre filtreleme yaparak kendileri için uygun lise seçeneklerini listeleyebilecek. Sistem, tercih sürecinde okul karşılaştırmalarını daha hızlı yapabilmeye de imkan sağlıyor.

ROTA MAARİF TERCİH SÜRECİNE NASIL KATKI SAĞLAYACAK?

MEB tarafından geliştirilen Rota Maarif platformu, öğrencilerin yalnızca taban puanlara değil, okul tercihinde ihtiyaç duyabilecekleri birçok veriye tek ekrandan ulaşmasını sağlıyor.

Platform üzerinden;

  • Okulların taban puanları
  • Yüzdelik dilimleri
  • Kontenjan bilgileri
  • Akademik başarı göstergeleri
  • Eğitim olanakları
  • Okul karşılaştırma ekranları

incelenebiliyor. Böylece adaylar yalnızca puanlarına göre değil, hedeflerine ve beklentilerine uygun okul listesini daha bilinçli şekilde oluşturabiliyor.

Tercih listesinin farklı başarı aralıklarından oluşacak dengeli bir yapıyla hazırlanması yerleşme ihtimalini artırabiliyor. (Foto: A Haber)Tercih listesinin farklı başarı aralıklarından oluşacak dengeli bir yapıyla hazırlanması yerleşme ihtimalini artırabiliyor. (Foto: A Haber)

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

LGS puanı tek başına yerleşmeyi belirleyen kriter değil. Tercih listesi hazırlanırken özellikle yüzdelik dilimin esas alınması gerekiyor. Adayların;

  • Kendi yüzdelik dilimlerini,
  • Okulların geçen yıl oluşan yüzdelik dilimlerini,
  • Kontenjan sayılarını,
  • Yerel yerleştirme seçeneklerini,
  • İl ve ilçe bazındaki okul alternatiflerini

birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Tercih listesinin hem ulaşılabilir hem de güvenli seçenekler içerecek şekilde dengeli hazırlanması, yerleşme ihtimalini artırıyor.

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2026 yılına ait lise taban puanları ve başarı sıralamaları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Tercih döneminde adaylar için en güncel referansı ise 2025 merkezi yerleştirme sonuçları oluşturuyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan bazı liselerin 2025 taban puanları ile başarı sıralamaları...

İSTANBUL

İstanbul'daki örnek liselerin taban puanları ile kontenjanları (Görsel: Rota Maarif)İstanbul'daki örnek liselerin taban puanları ile kontenjanları (Görsel: Rota Maarif)

Kurum Adı Kurum Türü Alan 2025 İlk Yerleştirme Taban Puanı 2025 Yılı Okul Kontenjanı 2026 Yılı Okul Kontenjanı
Beykoz Fen Lisesi Fen Lisesi Fen Bilimleri Alanı 440,4472 90 90
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Alanı Yok 400,3351 180 180
İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı 354,7193 60 60
Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı 342,6795 60 60
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 283,7068 30 30
Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı 265,7521 30 30
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Bilişim Teknolojileri Alanı 202,2416 30 30

ANKARA

Ankara'daki örnek liselerin taban puanları ile kontenjanları (Görsel: Rota Maarif)Ankara'daki örnek liselerin taban puanları ile kontenjanları (Görsel: Rota Maarif)

Kurum Adı Kurum Türü Alan 2025 İlk Yerleştirme Taban Puanı 2025 Yılı Okul Kontenjanı 2026 Yılı Okul Kontenjanı
Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Alanı Yok 443,2851 120 90
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Alanı Yok 430,9691 150 150
Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 388,4650 30 30
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı 353,7251 60 60
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı 297,2897 120 120
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 286,4250 30 30

İZMİR

İzmir'deki örnek liselerin taban puanları ile kontenjanları (Görsel: Rota Maarif)İzmir'deki örnek liselerin taban puanları ile kontenjanları (Görsel: Rota Maarif)

Kurum Adı Kurum Türü Alan 2025 İlk Yerleştirme Taban Puanı 2025 Yılı Okul Kontenjanı 2026 Yılı Okul Kontenjanı
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Alanı Yok 438,2429 120 120
Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Sağlık Hizmetleri Alanı 291,5679 30 30
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı 288,2806 30 30
Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 215,5478 30 30

Adaylar, Rota Maarif üzerinden tüm illerdeki liselerin taban puanları, kontenjanları ve okul bilgilerini tek ekranda inceleyebiliyor. (Görsel: Rota Maarif)Adaylar, Rota Maarif üzerinden tüm illerdeki liselerin taban puanları, kontenjanları ve okul bilgilerini tek ekranda inceleyebiliyor. (Görsel: Rota Maarif)

TÜM İLLERDEKİ LİSE BİLGİLERİNE TEK EKRANDAN ULAŞIN

İl il tüm ortaöğretim kurumlarının taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları, okul türleri, yabancı dil seçenekleri, pansiyon durumu, ulaşım bilgileri ve eğitim olanaklarını MEB'in Rota Maarif platformu üzerinden inceleyebilirsiniz.

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