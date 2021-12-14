KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...

BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

e-Devlet sistemine giriş yaparak burs sonucu öğrenilebilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgu Belgesi" şeklinde arama yapılır. Açılan sayfada ise öğrenim bursu, kredi ya da katkı kredisi alınıp alınmadı belirtilir. Açılan sayfada ''detay'' bağlantısı ile de;

Kredi/Burs türü

Kredi/Burs numarası

Kredi/Burs bitiş tarihi

Geri ödemeli burs alınması halinde de geri ödeme tarihinin ne zaman başlayacağı, bu zamana kadar hesaba yatacak para miktarı gibi ayrıntılar verilir.

Burs sonucu; E-Devlet - T. C. Kimlik No - Şifre - Öğrenim Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama - Detay