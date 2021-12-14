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KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...

KYK burs ve kredi sorgulama ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...

KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs sorgulaması...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇLAR RESMEN AÇIKLANDI

Yükseköğrenim gören öğrencilerin Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.Kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI

KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi sonuç sayfasında yoğunluk yaşanıyor. Aşağıdaki linkten sonuçları öğrenebilirsiniz.

KYK BURS KREDİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı takdirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

e-Devlet sistemine giriş yaparak burs sonucu öğrenilebilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgu Belgesi" şeklinde arama yapılır. Açılan sayfada ise öğrenim bursu, kredi ya da katkı kredisi alınıp alınmadı belirtilir. Açılan sayfada ''detay'' bağlantısı ile de;

Kredi/Burs türü
Kredi/Burs numarası
Kredi/Burs bitiş tarihi

Geri ödemeli burs alınması halinde de geri ödeme tarihinin ne zaman başlayacağı, bu zamana kadar hesaba yatacak para miktarı gibi ayrıntılar verilir.

Burs sonucu; E-Devlet - T. C. Kimlik No - Şifre - Öğrenim Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama - Detay

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