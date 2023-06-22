KPSS SINAV TARİHİ 2023! KPSS Ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimini duyurdu!

"KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) için nefesler tutulmuş durumda. Sınav hakkında detaylar, adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS hakkında merak edilenler...