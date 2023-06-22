KPSS SINAV TARİHİ 2023! KPSS Ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimini duyurdu!
"KPSS ne zaman?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Lisans sınav tarihi ve konuya ilişkin detaylar...
"KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) için nefesler tutulmuş durumda. Sınav hakkında detaylar, adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS hakkında merak edilenler...
2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.
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- KPSS SINAV TARİHİ 2023! KPSS Ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimini duyurdu!
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