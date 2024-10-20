KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başladı? 2024 Lise KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar gözlerini tercih sürecine çevirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara yerleşmek isteyen lise mezunu adaylar, KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ve tercih tarihleri için ÖSYM’nin yapacağı duyuruları yakından takip ediyor. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, lise mezunu adaylar tercih sürecine odaklanmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve tercih tarihlerine büyük ilgi gösteriyor. Adaylar, KPSS puanları doğrultusunda tercih listelerini hazırlayarak, kamu kurumlarına atanma şansı elde etmeye çalışacak. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, süreçle ilgili son gelişmeler...
2024 KPSS Ortaöğretim Tercih Tarihleri Belli Oldu mu?
KPSS Ortaöğretim tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar neticesinde tercih süreci başlayacak ve adaylar, sınav puanlarına göre kamu kurumlarındaki boş kadrolara başvuru yapabilecek. Henüz net bir tarih verilmemekle birlikte, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerin başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzu yayımlandığında, kamu kurumlarına ait B Grubu kadrolar, kadro sayıları ve başvuru koşulları da netleşmiş olacak.
KPSS Ortaöğretim Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar tercihlerini nasıl yapacaklarına dair tüm detaylara ulaşabilecek. Tercih kılavuzunda, kamu kurumlarına yapılacak atamalarda kullanılacak P94 puan türü ve kurumların kadro talepleri de yer alacak. Adayların tercih işlemlerini dikkatle yapabilmeleri için kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.
Tercihler Nasıl Yapılacak?
Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre, belirlenen tarihlerde tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adayların tercihler sırasında dikkatli olmaları ve kılavuzda belirtilen koşullara uygun şekilde tercih yapmaları gerekiyor.
KPSS Puanlarına Göre Nerelere Girilebilir?
Adayların KPSS Ortaöğretim sınavından aldıkları puanlar, tercih yapacakları kadrolara göre değişiklik gösteriyor. Geçmiş yıllarda KPSS Ortaöğretim atamaları incelendiğinde, farklı kadrolar ve şehirlerdeki pozisyonlara giriş puanlarının 60, 65, 70 ve 75 gibi aralıklarla değiştiği görülüyor. Adaylar, geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek tercih stratejilerini oluşturabilirler. KPSS puanlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları da ÖSYM tarafından paylaşılmaktadır.
KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü