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KPSS Lisans 2026 geç başvuruları başlıyor: Tarihler, ücretler ve ödeme yöntemi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KPSS Lisans 2026 geç başvuruları başlıyor: Tarihler, ücretler ve ödeme yöntemi

KPSS Lisans 2026 başvuru dönemini kaçıran adaylar için ikinci fırsat başlıyor. ÖSYM takvimine göre geç başvurular 22-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Ancak süre yalnızca iki günle sınırlı.

KPSS Lisans 2026'ya girmek isteyen ancak normal başvuru takvimini kaçıran adaylar için gözler geç başvuru sürecine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı resmi sınav takvimine göre geç başvurular 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Geç başvurular 22 Temmuz'da başlayıp iki gün sürecek. (Fotoğraf: A Haber)Geç başvurular 22 Temmuz'da başlayıp iki gün sürecek. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS LİSANS 2026 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans geç başvuru işlemleri 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuru süreci 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Belirlenen sürenin ardından herhangi bir uzatma yapılması beklenmiyor. Bu nedenle adayların hem başvuru hem de ödeme işlemlerini belirtilen saatten önce tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular yalnızca ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular yalnızca ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını;

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),
  • ÖSYM AİS mobil uygulaması

üzerinden yapabilecek.

Geç başvuru ücretleri yüzde 50 artırımlı uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)Geç başvuru ücretleri yüzde 50 artırımlı uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri, normal başvuru ücretlerinin yüzde 50 artırımlı haliyle uygulanacak.

Oturum Geç Başvuru Ücreti
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 1.200 TL
KPSS Alan Bilgisi (Her oturum için) 750 TL

Alan Bilgisi sınavına katılacak adaylar, seçtikleri her oturum için ayrı ücret ödeyecek.

Banka şubeleri üzerinden ödeme kabul edilmeyecek. (Fotoğraf: AA)Banka şubeleri üzerinden ödeme kabul edilmeyecek. (Fotoğraf: AA)

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

ÖSYM, geç başvuru ücretlerinin yalnızca Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda;

  • Banka şubelerinden ödeme alınmayacak.
  • İnternet bankacılığı üzerinden ödeme yapılamayacak.
  • Ödeme işlemlerinin de 23 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekecek.

Başvuru oluşturulmuş olsa bile ücret süresi içinde yatırılmazsa işlem geçerli sayılmayacak.

Geç başvuruların ardından yeni başvuru hakkı tanınmayacak. (Fotoğraf: A Haber)Geç başvuruların ardından yeni başvuru hakkı tanınmayacak. (Fotoğraf: A Haber)

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Geç başvuru süresinin kısa olması nedeniyle adayların son saatleri beklemeden işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor. Özellikle yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek teknik aksaklıkların hak kaybına neden olmaması için hem başvurunun hem de ödemenin zamanında yapılması gerekiyor.

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