KPSS Lisans 2026 geç başvuruları başlıyor: Tarihler, ücretler ve ödeme yöntemi
KPSS Lisans 2026 başvuru dönemini kaçıran adaylar için ikinci fırsat başlıyor. ÖSYM takvimine göre geç başvurular 22-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Ancak süre yalnızca iki günle sınırlı.
KPSS Lisans 2026'ya girmek isteyen ancak normal başvuru takvimini kaçıran adaylar için gözler geç başvuru sürecine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı resmi sınav takvimine göre geç başvurular 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.
KPSS LİSANS 2026 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans geç başvuru işlemleri 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuru süreci 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Belirlenen sürenin ardından herhangi bir uzatma yapılması beklenmiyor. Bu nedenle adayların hem başvuru hem de ödeme işlemlerini belirtilen saatten önce tamamlamaları gerekiyor.
KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Geç başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını;
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),
- ÖSYM AİS mobil uygulaması
üzerinden yapabilecek.