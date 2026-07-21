KPSS Lisans 2026 geç başvuruları başlıyor: Tarihler, ücretler ve ödeme yöntemi

KPSS Lisans 2026'ya girmek isteyen ancak normal başvuru takvimini kaçıran adaylar için gözler geç başvuru sürecine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı resmi sınav takvimine göre geç başvurular 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Geç başvurular 22 Temmuz'da başlayıp iki gün sürecek. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS LİSANS 2026 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans geç başvuru işlemleri 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuru süreci 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Belirlenen sürenin ardından herhangi bir uzatma yapılması beklenmiyor. Bu nedenle adayların hem başvuru hem de ödeme işlemlerini belirtilen saatten önce tamamlamaları gerekiyor.