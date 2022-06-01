KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ücret yatırma nereden, nasıl yapılır?
KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 24 Mayıs'ta alınmaya başlandı. Peki, KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ücret yatırma nereden, nasıl yapılır?
KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ücret yatırma nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler KPSS başvuru sürecini yakından takip ediyor. Adaylar Haziran ayının gelmesiyle birlikte detayları merak etmeye başladı. Peki, KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ücret yatırma nereden, nasıl yapılır?
KPSS başvuru ücretinin nasıl yatırılacağı başvurular devam ederken adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adayların heyecanla beklediği KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başladı. 2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, Alan Bilgisi oturumu, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) katılacak tüm adaylar lisans sınavına girecek. Başvurular 24 Mayıs–6 Haziran tarihlerinde alınacak.
KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL olarak ödenecek.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
KPSS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri
T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.
Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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