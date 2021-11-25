KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kariyerini kamu alanında sürdürmek isteyen binlerce adayın gözleri KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çevrildi. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylar süreç hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. 2022 ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.