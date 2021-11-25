KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...
KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların gözleri 2022 KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. 2022 yılı ile önlisans ve ortaöğretim mezunları da başvuru yapacak. Başvuru yapacak adaylar sınavların tarihlerini merak ediyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...
KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kariyerini kamu alanında sürdürmek isteyen binlerce adayın gözleri KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çevrildi. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylar süreç hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. 2022 ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
KPSS TÜRLERİ NELER?
KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.
KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.
KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.
Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...
- Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri? Olympiakos FB şifresiz izleme yolları!
- Galatasaray Marsilya şifresiz veren kanallar listesi! GS Marsilya şifresiz izleme yolları!
- Hellbound 2. sezon gelecek mi? Netflix dizisi Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?
- 26 Kasım akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine zam var mı? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
- Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Olympiakos FB canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?
- Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimdir?
- Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Marsilya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?
- Emrah Yılmaz kimdir, tutuklandı mı, suçları nelerdir? Kadıköy metro bıçaklı adam Emrah Yılmaz kim?