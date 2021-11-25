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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

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Giriş Tarihi: 25.11.2021
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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların gözleri 2022 KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. 2022 yılı ile önlisans ve ortaöğretim mezunları da başvuru yapacak. Başvuru yapacak adaylar sınavların tarihlerini merak ediyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kariyerini kamu alanında sürdürmek isteyen binlerce adayın gözleri KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çevrildi. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylar süreç hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. 2022 ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

KPSS TÜRLERİ NELER?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

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