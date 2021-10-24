Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün? 2021 Kasım ara tatil ayın kaçında?
2021 Kasım ara tatil ayın kaçında? Kasım ara tatil ne zaman Kasım ara tatil hangi gün? Milyonlarca ilkokul, ortaöğretim ve lise öğrencisi Kasım ayında bir hafta ara tatil yapacak. Öğrenciler 5 gün dinlenme şansı yakalayacak. Son yıllarda başlatılan uygulamayla Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık tatil yapılıyor. Peki; 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi gün?
Kasım ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ara tatil hangi gün? Kasım ayında milyonlarca öğrenci 1 hafta ara tatil yapacak. Birinci dönemde Kasım ayında yapılacak tatil, ikinci dönemde de Nisan ayında olacak. Peki; Kasım ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ara tatil hangi gün?
KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
MEB KAYNAK SAĞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında sınava katılacak öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenlere destek sağlamak üzere hazırlanan paket "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.
MEB tüm sınıflarda haftanın beş günü yüz yüze eğitime devam ederken öğrencilere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini arttırdı.
Alınan yeni karar doğrultusunda her ayın ilk haftasında destek paketleri öğrencilerin erişimine açılacak. Yardımcı kaynaklarda çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı, Üniversite sınavına yönelik AYT, TYT ve YDT soru kitapçıkları yer alıyor.
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- Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün? 2021 Kasım ara tatil ayın kaçında?
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