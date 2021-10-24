Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün? 2021 Kasım ara tatil ayın kaçında?

MEB KAYNAK SAĞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında sınava katılacak öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenlere destek sağlamak üzere hazırlanan paket "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

MEB tüm sınıflarda haftanın beş günü yüz yüze eğitime devam ederken öğrencilere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini arttırdı.