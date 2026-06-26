CANLI YAYIN

Karneler bugün saat kaçta verilecek: 2026 MEB e-Karne ekranı açıldı mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karneler bugün saat kaçta verilecek: 2026 MEB e-Karne ekranı açıldı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran Cuma (bugün) karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Karne dağıtım saatleri okulun eğitim modeline göre değişirken, e-Okul üzerinden dijital karneye erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında okullarda bugün son ders zili çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Karne teslim saatleri okulların çalışma düzenine göre farklılık gösterirken, öğrenciler yıl sonu başarı durumlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.

2026 karne günü bugün Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlıyor. (Foto: AA)2026 karne günü bugün Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlıyor. (Foto: AA)

KARNELER BUGÜN DAĞITILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Öğrenciler bugün karne, takdir, teşekkür ve onur belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Okullarda uygulanacak karne programı, eğitim modeline göre okul yönetimleri tarafından planlanıyor.

Karne dağıtım saatleri, okulların eğitim modeline göre farklılık gösteriyor. (Foto: AA)Karne dağıtım saatleri, okulların eğitim modeline göre farklılık gösteriyor. (Foto: AA)

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLİYOR?

Karne tesliminde Türkiye genelinde tek bir saat uygulaması bulunmuyor. Dağıtım saatleri okul yönetimlerinin hazırladığı programa göre gerçekleştiriliyor. Kesin saat bilgisi için öğrencilerin kendi okul yönetimlerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Genel uygulama ise şu şekilde planlanıyor:

Eğitim modeli Karne dağıtım saatleri
Tam gün eğitim 09.00 - 11.00
Sabahçı öğrenciler 09.00 - 11.00
Öğlenci öğrenciler 11.00 - 12.30

Öğrenciler yıl sonu başarı durumlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntüleyebiliyor. (Foto: AA)Öğrenciler yıl sonu başarı durumlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntüleyebiliyor. (Foto: AA)

E-KARNE EKRANI ERİŞİME AÇIK

Karne bilgilerini okuldan önce görmek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yıl sonu başarı durumunu takip edebiliyor. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle erişim gün içerisinde aşamalı olarak sağlanabiliyor.

Karne heyecanının ardından öğrenciler için yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili dönemi başlıyor. (Foto: AA)Karne heyecanının ardından öğrenciler için yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili dönemi başlıyor. (Foto: AA)

YAZ TATİLİ YAKLAŞIK ÜÇ AY SÜRECEK

Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili dönemi de başlamış oluyor. Tatil boyunca öğrenciler yeni eğitim yılı hazırlıklarını tamamlarken, öğretmenler de yeni dönem öncesindeki planlamalarını sürdürecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın