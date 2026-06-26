Karneler bugün saat kaçta verilecek: 2026 MEB e-Karne ekranı açıldı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran Cuma (bugün) karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Karne dağıtım saatleri okulun eğitim modeline göre değişirken, e-Okul üzerinden dijital karneye erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında okullarda bugün son ders zili çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Karne teslim saatleri okulların çalışma düzenine göre farklılık gösterirken, öğrenciler yıl sonu başarı durumlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.

2026 karne günü bugün Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlıyor. (Foto: AA) KARNELER BUGÜN DAĞITILIYOR Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Öğrenciler bugün karne, takdir, teşekkür ve onur belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Okullarda uygulanacak karne programı, eğitim modeline göre okul yönetimleri tarafından planlanıyor.