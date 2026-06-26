Karneler bugün saat kaçta verilecek: 2026 MEB e-Karne ekranı açıldı mı?
2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran Cuma (bugün) karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Karne dağıtım saatleri okulun eğitim modeline göre değişirken, e-Okul üzerinden dijital karneye erişilebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında okullarda bugün son ders zili çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Karne teslim saatleri okulların çalışma düzenine göre farklılık gösterirken, öğrenciler yıl sonu başarı durumlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.
KARNELER BUGÜN DAĞITILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Öğrenciler bugün karne, takdir, teşekkür ve onur belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Okullarda uygulanacak karne programı, eğitim modeline göre okul yönetimleri tarafından planlanıyor.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLİYOR?
Karne tesliminde Türkiye genelinde tek bir saat uygulaması bulunmuyor. Dağıtım saatleri okul yönetimlerinin hazırladığı programa göre gerçekleştiriliyor. Kesin saat bilgisi için öğrencilerin kendi okul yönetimlerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Genel uygulama ise şu şekilde planlanıyor:
|Eğitim modeli
|Karne dağıtım saatleri
|Tam gün eğitim
|09.00 - 11.00
|Sabahçı öğrenciler
|09.00 - 11.00
|Öğlenci öğrenciler
|11.00 - 12.30