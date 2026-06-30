Güzel sanatlar ve spor ortaokulu yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB kayıt takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında güzel sanatlar müzik ilkokulları, ortaokulları ve spor ortaokullarına öğrenci yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Güzel sanatlar müzik ilkokulları, ortaokulları ve spor ortaokullarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamalarının ardından öğrenciler sonuçlarını sorgulayabiliyor. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt takvimi ise 7-14 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Güzel sanatlar müzik ilkokulları, ortaokulları ve spor ortaokulları yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. (Görsel: A Haber) Yerleştirme Sonuçları Erişime Açıldı Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları ile spor ortaokullarına öğrenci kabulü için gerçekleştirilen yetenek değerlendirme sürecini tamamladı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. Öğrenci seçme süreci kapsamında müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamaları, 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

erleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. (Görsel: MEB) Sonuçlar Nereden Sorgulanıyor? Adaylar ve veliler, güzel sanatlar müzik ilkokulları, ortaokulları ile spor ortaokullarına ilişkin yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sonuç sorgulama ekranı (https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/GSSL/SNV39101.aspx) üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirme durumu ve kayıt hakkına ilişkin bilgiler yer alıyor.