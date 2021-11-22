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esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 22.11.2021
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esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından ilan ediliyor. Ehliyet almak isteyen adaylar e sınav ile kayıtlı oldukları merkezlerde sınava tabi tutuluyor. İşte, ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sınavı belli aralıklarla e sınav olarak yapılıyor. Adaylar belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayar üzerinden sınavlarını oluyor. Sınavda tamamlandıktan sonra bilgisayar üzerinden "sınavı bitir" diyor ve sınav sonlanıyor. İşte, ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2021 MEB E SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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