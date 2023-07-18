ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 - 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Erciyes Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte, Erciyes Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...