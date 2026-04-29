e-YÖKDİL 2026 başvuru ekranı açıldı! ÖSYM sınav takvimi ve ücreti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 e-YÖKDİL takvimiyle başvurular başladı. Sınavlar üç alanda yapılacak, kontenjan sınırlı olacak. Özellikle saat 13.30 sonrası giriş yasağı ve ödeme sırasına göre yerleşme detayı adaylar için kritik önem taşıyor.

2026 yılı e-YÖKDİL sınav takvimi açıklandı. Başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında yapılacak sınavlar için süreç netleşirken, adayların dikkat etmesi gereken kritik kurallar da duyuruldu. Özellikle sınırlı kontenjan ve saat kuralı öne çıkıyor.

SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ

e-YÖKDİL sınavları, belirlenen merkezlerde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar sadece kontenjan dahilinde sınava katılabilecek.

Alanlara göre sınav tarihleri:

  • Sosyal Bilimler: 16 Mayıs 2026
  • Sağlık Bilimleri: 17 Mayıs 2026
  • Fen Bilimleri: 6 Haziran 2026

Sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ve ödemelerini:

  • ÖSYM'nin resmi ödeme sistemi üzerinden
  • Resmi internet sitesi aracılığıyla

tamamlayabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ KAÇIRILMAMALI

Başvurular belirli sürelerle sınırlı. Bu nedenle adayların takvimi dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Sınav Başlangıç Bitiş
Sosyal Bilimler 29 Nisan 2026 7 Mayıs 2026
Sağlık Bilimleri 29 Nisan 2026 7 Mayıs 2026
Fen Bilimleri 29 Nisan 2026 20 Mayıs 2026

Başvurular ve ödemeler resmi sistem üzerinden yapılacak.

13.30 KURALI: GEÇ KALAN GİREMEYECEK

Sınav günü için en kritik uyarı saat kuralı oldu. Adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle:

  • Erken gitmek büyük avantaj sağlar.
  • Trafik ve yoğunluk hesaba katılmalı.
  • Son dakika riski alınmamalı.

SINAV ÜCRETİ VE KONTENJAN

2026 e-YÖKDİL sınav ücreti 2.150 TL olarak belirlendi. Kontenjanlar ise şehir bazında sınırlı:

Ankara: 4430 kişi

İstanbul: 455 kişi

İzmir: 120 kişi

Adana: 316 kişi

Yerleştirme, ödeme sırasına göre yapılacak. Kontenjan dolduğunda sistem ödeme kabul etmeyecek.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar puan hesaplamasını etkilemeyecek. Sınav sonrasında iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli sorular üzerinden puanlama yeniden düzenlenecek.

Gerekli durumlarda güncellenen cevap anahtarı esas alınacak ve sonuçlar 100 üzerinden hesaplanacak.

