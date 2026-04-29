e-YÖKDİL 2026 başvuru ekranı açıldı! ÖSYM sınav takvimi ve ücreti
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 e-YÖKDİL takvimiyle başvurular başladı. Sınavlar üç alanda yapılacak, kontenjan sınırlı olacak. Özellikle saat 13.30 sonrası giriş yasağı ve ödeme sırasına göre yerleşme detayı adaylar için kritik önem taşıyor.
SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ
e-YÖKDİL sınavları, belirlenen merkezlerde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar sadece kontenjan dahilinde sınava katılabilecek.
Alanlara göre sınav tarihleri:
- Sosyal Bilimler: 16 Mayıs 2026
- Sağlık Bilimleri: 17 Mayıs 2026
- Fen Bilimleri: 6 Haziran 2026
Sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını ve ödemelerini:
- ÖSYM'nin resmi ödeme sistemi üzerinden
- Resmi internet sitesi aracılığıyla
tamamlayabilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ KAÇIRILMAMALI
Başvurular belirli sürelerle sınırlı. Bu nedenle adayların takvimi dikkatle takip etmesi gerekiyor.
|Sınav
|Başlangıç
|Bitiş
|Sosyal Bilimler
|29 Nisan 2026
|7 Mayıs 2026
|Sağlık Bilimleri
|29 Nisan 2026
|7 Mayıs 2026
|Fen Bilimleri
|29 Nisan 2026
|20 Mayıs 2026
