e-YDS 2026/8 başvuruları başladı! Kimler, nasıl başvuru yapabilecek?

Yabancı dil puanını güncellemek ya da akademik ve mesleki hedefleri için geçerli bir sınav sonucuna ihtiyaç duyan adayların beklediği duyuru yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca sınavlarına ilişkin başvuru takvimini açıkladı. Sınav, temmuz ayında belirlenen elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin elektronik ödeme ve başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için adayların ilgili işlemleri belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca sınavları için başvurular 16 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 25 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

ÖSYM, e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca sınavı için başvuru sürecini başlattı. (Fotoğraf: ÖSYM)

e-YDS 2026/8 kapsamında adaylar dört farklı sınav merkezinden tercih yapabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SINAV GÜNÜ BU KURALA DİKKAT

ÖSYM duyurusunda adaylar için önemli bir hatırlatmaya da yer verdi. Buna göre sınav günü saat 13.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları büyük önem taşıyor. Geç kalan adaylar sınava katılım hakkını kaybedebilecek.

E-YDS NEDİR, KİMLER GİRİYOR?

e-YDS, ÖSYM tarafından elektronik ortamda uygulanan yabancı dil yeterlilik sınavıdır. Akademik kariyer planlayanlar, kamu kurumlarında dil puanına ihtiyaç duyanlar ve çeşitli başvurularda geçerli yabancı dil sonucu kullanmak isteyen adaylar bu sınava katılabiliyor.

Almanca ve Fransızca alanlarında yapılacak bu oturum da adayların güncel dil seviyelerini ölçmeyi amaçlıyor.