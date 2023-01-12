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E-Okul not girişleri kapandı mı, bitti mi? MEB VBS ile 2023 E-Okul karne notları belli oldu mu? Ne zamana kadar girilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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E-Okul not girişleri kapandı mı, bitti mi? MEB VBS ile 2023 E-Okul karne notları belli oldu mu? Ne zamana kadar girilecek?

e-Okul girişlerinde yaşanan anlık sıkıntı sebebiyle öğrenciler not girişlerinin yapılıp, yapılmadığını merak ettiler. Okullar 23 Ocak'ta 15 tatile girecek. 3 Şubat'a kadar sürecek tatilin öncesinde 1. dönemin ders notları sisteme girilmeye başlandı. Peki e-Okul not girişleri kapandı mı, bitti mi? MEB VBS ile 2023 e-Okul karne notları belli oldu mu? Ne zamana kadar girilecek?

e-Okul girişlerinde yaşanan anlık sıkıntı sebebiyle öğrenciler not girişlerinin yapılıp, yapılmadığını merak ettiler. Okullar 23 Ocak'ta 15 tatile girecek. 3 Şubat'a kadar sürecek tatilin öncesinde 1. dönemin ders notları sisteme girilmeye başlandı. Peki e-Okul not girişleri kapandı mı, bitti mi? MEB VBS ile 2023 e-Okul karne notları belli oldu mu? Ne zamana kadar girilecek?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

E Okul, belirli dönemlerde yazılı sınav ve sonuç açıklama gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yoğunluk oluşturması dolayısıyla erişim sorununa neden olabilmektedir.

Bu sorunun yaşanması halinde kısa süre içerisinde yeniden giriş denemesi yapılmalıdır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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