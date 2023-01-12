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e okul çöktü mü, neden girilmiyor? e- Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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e okul çöktü mü, neden girilmiyor? e- Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...

"e okul çöktü mü, neden girilmiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak. Yarı yıl tatili öncesi e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Peki, e okul çöktü mü, neden girilmiyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...

"e okul çöktü mü, neden girilmiyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi de ara tatil öncesi veliler tarafından kontrol edilmeye başlandı. Peki, e okul çöktü mü, neden girilmiyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...

E OKUL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

E Okul, belirli dönemlerde yazılı sınav ve sonuç açıklama gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yoğunluk oluşturması dolayısıyla erişim sorununa neden olabilmektedir.

Bu sorunun yaşanması halinde kısa süre içerisinde yeniden giriş denemesi yapılmalıdır.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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