e okul çöktü mü, neden girilmiyor? e- Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...

"e okul çöktü mü, neden girilmiyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi de ara tatil öncesi veliler tarafından kontrol edilmeye başlandı. Peki, e okul çöktü mü, neden girilmiyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...