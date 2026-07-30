Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de

Dünyanın en saygın üniversite sıralamalarından biri olarak kabul edilen ODTÜ URAP 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması yayımlandı. Araştırmaya göre Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girerken, Hacettepe Üniversitesi 585'inci sırayla listenin en başarılı Türk üniversitesi oldu.

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını değerlendiren yetkili 11 uluslararası sıralama kuruluşundan biri olan URAP, bu yıl dünyanın en başarılı 3 bin üniversitesini belirledi. Araştırmada üniversiteler; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği olmak üzere altı farklı akademik gösterge üzerinden değerlendirildi.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

EN BAŞARILI TÜRK ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE OLDU

Açıklanan sonuçlara göre Hacettepe Üniversitesi, 585'inci sıraya yerleşerek Türkiye'nin en yüksek derece elde eden üniversitesi oldu. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takip etti.

İlk 1000'e Giren Türk Üniversiteleri Üniversite Dünya Sırası Hacettepe Üniversitesi 585 İstanbul Teknik Üniversitesi 710 Ankara Üniversitesi 748 Gazi Üniversitesi 824 Koç Üniversitesi 832 İstanbul Üniversitesi 890 Ege Üniversitesi 891 Atatürk Üniversitesi 894 ODTÜ 936 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958 Yakın Doğu Üniversitesi 971 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 977 Yıldız Teknik Üniversitesi 981

Bunun yanında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu da dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girmeyi başardı.