Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de
ODTÜ URAP'ın 2025-2026 dünya sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi. Hacettepe Üniversitesi 585'inci sırayla ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumu olurken, ilk 10'da Çin damgası dikkat çekti. Liste, Türk üniversitelerinin küresel konumunu yeniden gündeme taşıdı.
Dünyanın en saygın üniversite sıralamalarından biri olarak kabul edilen ODTÜ URAP 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması yayımlandı. Araştırmaya göre Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girerken, Hacettepe Üniversitesi 585'inci sırayla listenin en başarılı Türk üniversitesi oldu.
TÜRKİYE'DEN 13 ÜNİVERSİTE İLK 1000'DE YER ALDI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 dünya üniversite sıralamasını kamuoyuyla paylaştı.
Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını değerlendiren yetkili 11 uluslararası sıralama kuruluşundan biri olan URAP, bu yıl dünyanın en başarılı 3 bin üniversitesini belirledi. Araştırmada üniversiteler; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği olmak üzere altı farklı akademik gösterge üzerinden değerlendirildi.
EN BAŞARILI TÜRK ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE OLDU
Açıklanan sonuçlara göre Hacettepe Üniversitesi, 585'inci sıraya yerleşerek Türkiye'nin en yüksek derece elde eden üniversitesi oldu. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takip etti.
Bunun yanında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu da dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girmeyi başardı.