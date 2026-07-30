CANLI YAYIN

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de

ODTÜ URAP'ın 2025-2026 dünya sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi. Hacettepe Üniversitesi 585'inci sırayla ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumu olurken, ilk 10'da Çin damgası dikkat çekti. Liste, Türk üniversitelerinin küresel konumunu yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın en saygın üniversite sıralamalarından biri olarak kabul edilen ODTÜ URAP 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması yayımlandı. Araştırmaya göre Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girerken, Hacettepe Üniversitesi 585'inci sırayla listenin en başarılı Türk üniversitesi oldu.

Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

TÜRKİYE'DEN 13 ÜNİVERSİTE İLK 1000'DE YER ALDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 dünya üniversite sıralamasını kamuoyuyla paylaştı.

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını değerlendiren yetkili 11 uluslararası sıralama kuruluşundan biri olan URAP, bu yıl dünyanın en başarılı 3 bin üniversitesini belirledi. Araştırmada üniversiteler; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği olmak üzere altı farklı akademik gösterge üzerinden değerlendirildi.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

EN BAŞARILI TÜRK ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE OLDU

Açıklanan sonuçlara göre Hacettepe Üniversitesi, 585'inci sıraya yerleşerek Türkiye'nin en yüksek derece elde eden üniversitesi oldu. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takip etti.

İlk 1000'e Giren Türk Üniversiteleri
Üniversite
Dünya Sırası
Hacettepe Üniversitesi
585
İstanbul Teknik Üniversitesi
710
Ankara Üniversitesi
748
Gazi Üniversitesi
824
Koç Üniversitesi
832
İstanbul Üniversitesi
890
Ege Üniversitesi
891
Atatürk Üniversitesi
894
ODTÜ
936
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
958
Yakın Doğu Üniversitesi
971
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
977
Yıldız Teknik Üniversitesi
981

Bunun yanında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu da dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girmeyi başardı.

Harvard Üniversitesi listenin ilk sırasında yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Harvard Üniversitesi listenin ilk sırasında yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

DÜNYANIN ZİRVESİNDE HARVARD YER ALDI

URAP'ın 2025-2026 sıralamasında listenin ilk sırasında ABD'den Harvard Üniversitesi bulunuyor. Harvard'ı Çin'den Zhejiang Üniversitesi ile Shanghai Jiao Tong Üniversitesi izledi. Dördüncü sırada yine Çin'den Tsinghua Üniversitesi yer alırken, beşinci sıraya İngiltere'den University College London (UCL) yerleşti.

İlk 10'da ayrıca Kanada'dan Toronto Üniversitesi, İngiltere'den Oxford Üniversitesi, Çin'den Peking Üniversitesi, ABD'den Stanford Üniversitesi ve Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi bulunuyor.

Bu tabloyla birlikte Çin, ilk 10'da beş üniversiteyle en fazla temsil edilen ülke oldu. ABD ve İngiltere ikişer üniversiteyle sıralamaya girerken, Kanada ise tek üniversiteyle ilk 10'da yer aldı.

URAP değerlendirmesinde altı farklı gösterge kullanıldı. (Görsel: A Haber)URAP değerlendirmesinde altı farklı gösterge kullanıldı. (Görsel: A Haber)

URAP SIRALAMASI NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

URAP, dünya genelinde akademik performansı ölçen saygın değerlendirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sıralamalar hazırlanırken eğitim kalitesinden çok bilimsel üretim, yayın performansı, akademik etki ve uluslararası iş birlikleri esas alınıyor. Bu nedenle liste, üniversitelerin küresel akademik görünürlüğünü ortaya koyan önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın