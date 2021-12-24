DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 personel almak için 20 Ekim'de ilana çıkmıştı. Mülakatlar için detaylar merak ediliyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...

DİYANET SÖZLÜ SINAV – MÜLAKAT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.