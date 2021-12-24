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DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...

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Giriş Tarihi: 24.12.2021
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DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...

DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel almak için 20 Ekim’de ilana çıkmıştı. Diyanet, personel alımı için başvuruları 26 Kasım’a kadar uzatmıştı, başvurular sona erdi. İşte, DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...

DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 personel almak için 20 Ekim'de ilana çıkmıştı. Mülakatlar için detaylar merak ediliyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, DHBT mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet imamlık mülakat ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...

DİYANET SÖZLÜ SINAV – MÜLAKAT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022 DHBT sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

2022 DHBT SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 DHBT sınavı başvuruları 07 Ekim – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapılacaktır.

2022 DHBT SINAVI GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2022 DHBT geç başvuruları 25 Ekim 2022 tarihinde yapılabilecektir.

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