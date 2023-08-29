DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercihleri, 29 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar duyurulacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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