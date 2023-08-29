"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar duyurulacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?