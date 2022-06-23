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DGS sınav giriş yerleri sorgulama: ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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DGS sınav giriş yerleri sorgulama: ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman?

DGS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 DGS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, heyecan içinde sınav belgelerini araştırıyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

DGS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) için geri sayım başladı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından, öğrenciler sınava girecekleri okul bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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