DGS sınav giriş yerleri sorgulama: ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman?
DGS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 DGS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, heyecan içinde sınav belgelerini araştırıyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
DGS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) için geri sayım başladı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından, öğrenciler sınava girecekleri okul bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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- DGS sınav giriş yerleri sorgulama: ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS sınavı ne zaman?
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