DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı ve ön lisans mezunları için heyecan dorukta. İlk tercihlerine rağmen üniversitelere yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına rağmen kayıt yaptırmayan ya da tercih yapmayan adaylar sebebiyle boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. İşte DGS ek tercih hakkında detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih listesindeki okullardan herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler DGS boş kalan kontenjanlar listesi 2023 hakkında araştırma yapıyor. Listeler, DGS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları eşliğinde hazırlanacak. İşte, boş kontenjan listesi ile üniversite taban puanları...
2023-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS'DE EK TERCİH VAR MI 2023?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonucunda tercih yapmayan veya yerleştirildiği halde kayıt için başvurmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirler.
Ancak, 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-DGS'ye girmiş ve 2023-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...
- Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
- GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...
- Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...