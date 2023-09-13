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DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı ve ön lisans mezunları için heyecan dorukta. İlk tercihlerine rağmen üniversitelere yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına rağmen kayıt yaptırmayan ya da tercih yapmayan adaylar sebebiyle boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. İşte DGS ek tercih hakkında detaylar...

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih listesindeki okullardan herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler DGS boş kalan kontenjanlar listesi 2023 hakkında araştırma yapıyor. Listeler, DGS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları eşliğinde hazırlanacak. İşte, boş kontenjan listesi ile üniversite taban puanları...

2023-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS'DE EK TERCİH VAR MI 2023?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonucunda tercih yapmayan veya yerleştirildiği halde kayıt için başvurmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirler.

Ancak, 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-DGS'ye girmiş ve 2023-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.

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