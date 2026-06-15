Dev final atv ekranlarında büyük beğeni topladı: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu

İkincilik ise Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinden Yusuf Gülmez, Aydın Nazilli Fen Lisesinden Eside Buğlem Çulha, Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinden Ayşe Yağmur Ciğercioğlu ve Rize Sosyal Bilimler Lisesinden Ahsen İrem Can'ın oldu. İkinci olan takım üyelerinin her birine 20 bin TL verildi.

Yarışmaların sonunda, sadece bilgi değil aynı zamanda dostluk da kazandı. Öğrenciler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla tanışarak, gelecekte de sürdürecekleri değerli dostluklar kurdular.

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması gençleri İstanbul'da buluşturdu

Türkiye Entelektüel Oyunları kapsamında bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması yarı finalleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

13 Haziran Cumartesi günü NUN Okullarında gerçekleştirilen program kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen il birincileri yarı final yarışmalarında yarıştı. Ardından gerçekleştirilen sahne programında bu yıl ikincisi düzenlenen TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması'nda büyük finale yükselen 2 takım ilan edilerek yarışmanın final oturumuna geçildi.

Gençler, düşüncelerini delillerle temellendirme, farklı görüşleri anlamaya çalışma, saygılı bir tartışma zemini oluşturma ve fikirlerini etkili şekilde ifade etme becerilerini ortaya koydu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenciler, yarışmaların yanı sıra gün boyunca düzenlenen programlarda bir araya gelerek birbirlerini tanıma, fikir alışverişinde bulunma ve yeni dostluklar kurma fırsatı da yakaladı.

Program kapsamında öğrenciler NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Demiroğlu ile de bir araya geldiler.