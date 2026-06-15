Dev final atv ekranlarında büyük beğeni topladı: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı ve NUN Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), atv’de yayınlanan dev finalle şampiyonlarını ilan etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen il birincisi gençlerin akıl sınırlarını zorlayan mücadelesinde, büyük ödüller sahiplerini buldu.
Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması olmak üzere iki ayrı kulvarda düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından katılan binlerce öğrenci arasından il birincisi olarak yarı final ve final etabına yükselen gençler, 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da bir araya geldi.
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, gençlerin edebiyattan sinemaya, tarihten felsefeye uzanan geniş bir içerik havuzu üzerinden entelektüel birikimlerini ortaya koydukları bir zemin sundu. Öğrenciler; kitaplar, şiirler, filmler ve şarkılar aracılığıyla medeniyet, insan, ahlak ve hakikat üzerine düşünme imkânı bulurken farklı disiplinler arasında bağlantılar kurarak çok yönlü bir bakış açısı geliştirdi. Yarışmanın büyük finali ise 14 Haziran Pazar günü Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi.
BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI
|Derece
|Öğrenciler
|Okul
|Ödül
|1.
|
Fatma Betül Kaya
Hatice Berra Uysal
|Şehit Haki Aras Kız Anadolu İHL (İstanbul)
|250 bin TL
|2.
|
Beyza Tezer
Esma Betül Karakaş
|Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İHL (Sakarya)
|125 bin TL
|3.
|
Ahmet Arduç
Umut Kayra Şirin
|Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İHL
|75 bin TL
TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması ise organizasyona düşünce üretimi ve fikir temelli tartışma boyutu kazandırdı. 13 Haziran Cumartesi günü NUN Okullarında gerçekleştirilen yarı final ve final oturumlarında öğrenciler, düşüncelerini delillerle temellendirme, farklı görüşleri değerlendirme, ortak bir zeminde buluşma ve fikirlerini etkili biçimde ifade etme becerilerini sergiledi. Karşılıklı saygı ve muhakeme ekseninde yürütülen oturumlarda gençler, ele aldıkları meseleleri farklı yönleriyle değerlendirerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdi.
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın büyük finali 14 Haziran Pazar günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aynı gün, 20.00'de atv ekranlarında yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi.
Yarışmanın birincisi, İstanbul'da Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Fatma Betül Kaya ve Hatice Berra Uysal oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 250 bin TL'lik ödülün de sahibi oldular.
İkincilik ödülü olan 125 bin TL'yi, Sakarya'da Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Beyza Tezer ve Esma Betül Karakaş kazandı.
MÜZAKERE YARIŞMASI SONUÇLARI
|Derece
|Takım Üyeleri
|Ödül
|1.
|
Şükran Baykara
Tuğsem Tunga
Elif Eser
Elif Beyza Deveci
|Kişi başı 50 bin TL
|2.
|
Yusuf Gülmez
Eside Buğlem Çulha
Ayşe Yağmur Ciğercioğlu
Ahsen İrem Can
|Kişi başı 20 bin TL
Yarışmanın üçüncüsü ise Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Ahmet Arduç ve Umut Kayra Şirin oldu. Öğrenciler aynı zamanda 75 bin TL para ödülünün de sahibi oldular.
Yarı Final ve Final etabı bir önceki gün NUN Okullarında gerçekleştirilen TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması'nda ise birinciliği Batman Anadolu Lisesinden Şükran Baykara, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinden Tuğsem Tunga, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinden Elif Eser ve Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan Elif Beyza Deveci üstlendi. Birinci olan takım üyelerinin her birine 50 bin TL verildi.