Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Deneyap sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DENEYAP NEDİR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirileceği 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, projenin ilk faz çalışması olarak Temmuz 2019 itibariyle Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da atölyeler kurulmuş ve eğitimler devam etmektedir. 2. faz çalışması olarak atölye kurulması planlanan Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illeri için hazırlıklar devam etmektedir. Sürecin 4 aşamada tüm ülke genelinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına dâhil olan ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Mobil Uygulama, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zekâ ve İleri Robotik alanlarında 24 ay derinlemesine eğitim alacak ve ilgili eğitimler sonrasında 12 ay süresince takım arkadaşları ile birlikte kendi projelerini üreteceklerdir.