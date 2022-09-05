BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2022: Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...

Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS 2022 Bursluluk Sınavının tamamlanmasıyla birlikte sınava katılım gösteren binlerce aday, soru kitapçığının yayımlanmasını bekliyor. İşte, Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...