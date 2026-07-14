BİLSEM öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: Tercih takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sürecinde sözlü sınav sonuçları ile atamaya esas puanları erişime açtı. İtiraz süreci 16-17 Temmuz'da yürütülecek, tercih işlemleri ise ay sonunda başlayacak.
2026 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama sürecinde sözlü sınav sonuçları ile atamaya esas puanlar yayımlandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar, belirlenen tarihlerde itiraz başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri ise 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİLSEM SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında sözlü sınav sonuçları ile atamaya esas puanları duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, değerlendirme puanlarını sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.
İTİRAZ BAŞVURULARI İKİ GÜN SÜRECEK
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, başvurularını 16-17 Temmuz 2026 tarihlerinde il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletebilecek. Başvurular yalnızca belirtilen usulle kabul edilecek.
Faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. İtiraz incelemelerinin ardından sonuçlar, adaylara il milli eğitim müdürlükleri tarafından yazılı olarak bildirilecek.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Atama sürecinin bir sonraki aşamasını tercih işlemleri oluşturacak. BİLSEM öğretmen atamaları için adaylar, tercihlerini 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Yerleştirme işlemleri, açıklanan atamaya esas puanlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.