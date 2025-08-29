Bakan Yusuf Tekin duyurdu: 200 milyon ders kitabı hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim sezonuna okulların hazır şekilde başlayacağını belirterek, "2025-2026 eğitim öğretim yılında 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin masasında inşallah. 8 Eylül günü okullar açıldığında tamamlanmış olacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde yapılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Semineri'nin kapanışına katıldı. Bakan Tekin, hayata geçirdikleri 'Ebeveyn Okulu' ile ilgili bilgiler verdi. 2,5 yıldır eğitim-öğretim süreçlerinin sadece öğretmenler üzerinden yürütülmesinin olumsuzluklarını dile getirdiğini ifade eden Bakan Tekin, şunları söyledi: "Her ortamda şunu ifade ediyorum. Başarılı olmak istiyorsak, eğitim öğretim süreçlerimizin arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak, toplumun farklı kesimleri, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumunda. Ama en çok da ebeveynlerimizi sürecin içerisine dahil etmek istediğimizi her fırsatta dile getiriyorum. 2 yıldır bu konuyla ilgili çok sayıda adım attık. Örneğin geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okula başlama süreçlerini hayatları boyunca anımsayacakları bir hatıra olarak sadece mezuniyeti değil, okula başladıkları günü de anımsayacakları bir festival havasında olsun ve bu vesileyle velilerimiz de iyi ebeveyn olmanın ne anlama geldiğini en azından okullarımızda öğretmenlerimizle paylaşsınlar diye bir uygulama başlattık. Sonra devamında her iki yarı yılın veli toplantılarında okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz, verilerimizle paylaşsınlar diye 'iyi ebeveyn olma' ile ilgili veli toplantılar için hazırlanmış sunumlar gönderdik. Bilimsel verilerle desteklenen sunumlar. Hayat boyu öğrenme kapsamında ebeveyn okulu diye bir modül hayata geçirdik"

"AİLEM DİZİSİ 130 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ"

Trabzon'a dün bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Her birisi kişisel hukukumuzdan dolayı bu sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan çok sevdiğim tiyatrocu dostlarım var. Onlar 'Biz size nasıl destek olabiliriz' diye sormuşlardı. Biz de onlara 'Bunu bir dizi formatında yapabilir miyiz' demiştik. 'Ailem' diye bir dizi, geçtiğimiz yıl yaptık biliyorsunuz. Her birisi 7'şer dakikalık 27 bölümlük mini bir dizi. Zihni Göktay'dan Volkan Severcan'a kadar Türkiye'de sanat camiasının, tiyatro camiasının yakinen bildiği isimler yer aldılar. Rakam hiç mütevazı değil. Toplam 130 milyon kez görüntülendi Ailem dizisi, geçtiğimiz yıl çok pozitif geri dönüşler olunca, biz, 'Bu yıl ikinci sezonunu çekelim', dedik. Bunu yaparken de biliyorsunuz bir duyuruya çıktık. Öğretmen arkadaşlarımızdan senaryoda kullanılmak üzere öneriler topladık. O önerileri yönetmen arkadaşlar değerlendirdiler ve bu yıl da 13 bölümlük her birisi ortalama 25 dakikalık mini diziler çekiliyor Trabzon'da. Ben o arkadaşlarımıza, sürekli bize destek oldukları için teşekkür etmek üzere dün Trabzon'daydım."

"DİNAMİK, CANLI VE SÜREKLİ ÖĞRETMENLERCE BESLENEN BİR MODEL"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en temel karakteristiği, sahadaki 1 milyon 100 bin öğretmenin tamamını sürecin içerisine sürekli dahil etmeyi ve süreci hep beraber yürütmeyi hedefleyen bir model olması. Yani kapalı kapılar ardında hazırlanan ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir metin falan değil. Hazırlanma süreciyle ilgili olarak çok farklı ortamlarda defalarca konuştuk. Burada sizin izleme ve değerlendirme sürecinde burada bulunmanızla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hazırladığımız model geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul öncesi 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başladı. Bununla ilgili söyleyecek sözü olan herkese kapımız açık, dedik. Bu yılın düzeltilmesi gereken hususlar varsa bize hazırlayın getirin gündemimizi alalım, dedik. Bu genel çağrımız yetmedi. Bir de bunun ötesinde Bakanlığımız Merkez Teşkilatı'nda Teftiş Kurulu Başkanlığımız, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, ilgili genel müdürlükler; yani temel eğitim, orta öğretim, meslek, teknik eğitim ve din öğretimi genel müdürlüklerimizin izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları bir de bakanlığımız bünyesindeki iş denetim başkanlığı bu beş birim izleme ve değerlendirme yaptı. İlave olarak da illerde il müdürlüklerimiz ve ilçe müdürlüklerimiz de bu süreci raporladılar. En son zümre öğretmenlerimizin bize ulaştırdıkları öneriler de dikkate alındı. Dolayısıyla dinamik canlı ve sürekli öğretmenlerce beslenen bir model olduğunu her ortamda dile getiriyorum. Bugün burada sizin bulunma gerekçeniz de buydu. Bu anlamda temel eğitim bünyesindeki izleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili kanaatleriniz ilgili arkadaşlar tarafından değerlendirecek."

"HER BOYUTUYLA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNE HAZIRLANDIK"

2025-2026 eğitim öğretim sezonunun başlangıcıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "8 Eylül Pazartesi günü biliyorsunuz biz Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle hep beraber bu süreci başlatmış olacağız. Bismillah, deyip yola çıkacağız. Allah hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Süreci inşallah sağlıkla, huzurla ülkemize ve milletimize hizmet etmenin en iyi düzeyde hizmet etmenin kıvancıyla yılı, eğitim öğretimini tamamlamayı bize nasip etsin. Biz bu dönem geçen yaz da yaptığımız gibi il müdürlüklerimizden, 'Gidilmeyen, eksiği giderilmeyen hiçbir okul bırakmayın' diye istemiştik. Bu anlamda bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı temizlik güvenlik görevlerinin temin edildiği bir biçimde inşallah pazartesi günü itibarıyla eğitim öğretime hazır bir şekilde okullarımız bulunacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde de okullarımızda ders kitaplarımız dağıtılmaya başlandı. Arkadaşlar 2003 yılından itibaren yaklaşık olarak 4,5 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Bu dönemde de yani 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin masasında inşallah. 8 Eylül günü okullar açıldığında tamamlanmış olacak. Her boyutuyla eğitim öğretim sürecine hazırlandık. Öğretmen arkadaşlarımız 1 Eylül tarihi itibarıyla seminer dönemine başlayacaklar. Onlar da okullarında pedagojik olarak, akademik olarak kendilerini hazır kılacak eğitim süreçlerini almış olacaklar. İnşallah hep beraber sağlıkla huzurla bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamış oluruz" dedi.

Bakan Tekin, konuşması sonrası sahneye davet ettiği öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.