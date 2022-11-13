AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlanmıştı. AUZEF sınavına girecek öğrenciler sınav hakkında detayları araştırıyorlar. Yayınlanan takvime göre sınavlar üç oturumda gerçekleştirilecekPeki AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? AUZEF sınav süresi ne kadar?İşte, AUZEF sınavı hakkında tüm detaylar...

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacaktır. Sınav saatleri giriş belgelerinde yer alıyor.