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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi ne kadar?

AUZEF sınav tarihleri ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Şimdi ise öğrenciler sınava ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? AUZEF sınavları kaç dakika sürecek? İşte, 2022 AUZEF sınavı hakkında merak edilen detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlanmıştı. AUZEF sınavına girecek öğrenciler sınav hakkında detayları araştırıyorlar. Yayınlanan takvime göre sınavlar üç oturumda gerçekleştirilecekPeki AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? AUZEF sınav süresi ne kadar?İşte, AUZEF sınavı hakkında tüm detaylar...

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacaktır. Sınav saatleri giriş belgelerinde yer alıyor.

AUZEF SINAVLARI KAÇ SORU?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AUZEF çoktan seçmeli sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Ek süreler ile ilgili duyuru paylaşıldı.

EK SÜRESİ OLAN DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

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