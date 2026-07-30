İstanbul Üniversitesi AUZEF başvuruları başladı! Kayıt ve ücret detayları
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıt sürecini sürdürüyor. Başvuru şartları, kayıt adımları, istenen belgeler, ders seçimi, muafiyet işlemleri ve program ücretlerine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite başvurularını almaya devam ediyor. Üniversite tarafından yayımlanan kayıt kılavuzunda, kimlerin başvuru yapabileceği, kayıt sürecinin nasıl işleyeceği, hangi adaylardan ek evrak isteneceği ve program ücretleri ayrıntılı şekilde açıklandı.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını 27 Temmuz 2026'da başlattı. Başvuru ve kayıt işlemleri 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in ikinci üniversite programına belirlenen şartları taşıyan adaylar sınavsız olarak başvuru yapabilecek. Başvuru hakkı bulunan adaylar şunlar:
- Lisans veya ön lisans programlarında öğrenimine devam eden ya da bu programlardan mezun olanlar,
- Lisans mezunu adaylar (Açıköğretim Fakültesinin lisans ve ön lisans programlarına başvurabilecek),
- Ön lisans mezunu adaylar (Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarını tercih edebilecek),
- Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi verilen T.C. uyruklu adaylar,
- ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC üniversitelerinde kayıtlı öğrenciler,
- Felsefe, Sosyoloji ve Tarih programlarına başvuracak lisans mezunları ile 35 yaş ve üzerindeki adaylar,
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için istenen belgeleri eksiksiz yükleyen adaylar.