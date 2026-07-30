İstanbul Üniversitesi AUZEF başvuruları başladı! Kayıt ve ücret detayları

Kayıt işlemleri AKSİS sistemi üzerinden tamamlanacak. İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite başvuruları tamamen çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların kayıt sürecini tamamlayabilmesi için aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor. AKSİS'e giriş yapın: İlk olarak İstanbul Üniversitesi AKSİS Başvuru Sistemi üzerinden e-Devlet ile hesap oluşturun.

İlk olarak İstanbul Üniversitesi AKSİS Başvuru Sistemi üzerinden e-Devlet ile hesap oluşturun. Bilgilerinizi tamamlayın: "İkinci Üniversite Başvurusu" ekranından fotoğraf, iletişim ve diğer bilgilerinizi güncelleyin.

"İkinci Üniversite Başvurusu" ekranından fotoğraf, iletişim ve diğer bilgilerinizi güncelleyin. Eğitim bilgilerinizi ekleyin: YÖKSİS'te bulunan eğitim bilgilerinizi, e-Devlet'ten alacağınız öğrenci veya mezun belgesindeki barkod numarasıyla sisteme aktarın.

YÖKSİS'te bulunan eğitim bilgilerinizi, e-Devlet'ten alacağınız öğrenci veya mezun belgesindeki barkod numarasıyla sisteme aktarın. Program tercihinizi yapın: Lisans veya ön lisans programını seçerek başvurunuzu oluşturun. Ödeme yapılmadan önce program değişikliği yapılabilir.

Lisans veya ön lisans programını seçerek başvurunuzu oluşturun. Ödeme yapılmadan önce program değişikliği yapılabilir. Ödemenizi tamamlayın: Referans numarasıyla ödemenizi gerçekleştirerek kayıt işlemini tamamlayın. Üniversite, aynı işlem için mükerrer ödeme yapılmaması konusunda adayları uyarıyor.

Ders seçimleri fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak. AUZEF KAYIT SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK? Başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt durumlarını AKSİS otomasyon sistemi üzerinden takip edebilecek. Sistemde "Kayıt yenilenmedi" ifadesinin yer alması, kayıt işleminin tamamlandığını ancak ders seçiminin henüz yapılmadığını gösteriyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF, ders seçimlerini öğrenciler adına otomatik olarak gerçekleştirecek. Bu nedenle adayların ayrıca ders seçimi yapmasına gerek bulunmuyor. Otomatik işlemler tamamlandıktan sonra öğrencilerin durumu "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Ders seçimlerinin iki iş günü içinde tamamlanacağı, ders materyalleri ile akademik takvimin ise güz dönemi başlangıcında erişime açılacağı belirtildi.