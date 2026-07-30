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İstanbul Üniversitesi AUZEF başvuruları başladı! Kayıt ve ücret detayları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi AUZEF başvuruları başladı! Kayıt ve ücret detayları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıt sürecini sürdürüyor. Başvuru şartları, kayıt adımları, istenen belgeler, ders seçimi, muafiyet işlemleri ve program ücretlerine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite başvurularını almaya devam ediyor. Üniversite tarafından yayımlanan kayıt kılavuzunda, kimlerin başvuru yapabileceği, kayıt sürecinin nasıl işleyeceği, hangi adaylardan ek evrak isteneceği ve program ücretleri ayrıntılı şekilde açıklandı.

Başvurular 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Başvurular 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını 27 Temmuz 2026'da başlattı. Başvuru ve kayıt işlemleri 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

2026-2027 AUZEF KAYIT KILAVUZU

Lisans ve ön lisans mezunları belirli şartlarla başvuru yapabilecek.Lisans ve ön lisans mezunları belirli şartlarla başvuru yapabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in ikinci üniversite programına belirlenen şartları taşıyan adaylar sınavsız olarak başvuru yapabilecek. Başvuru hakkı bulunan adaylar şunlar:

  • Lisans veya ön lisans programlarında öğrenimine devam eden ya da bu programlardan mezun olanlar,
  • Lisans mezunu adaylar (Açıköğretim Fakültesinin lisans ve ön lisans programlarına başvurabilecek),
  • Ön lisans mezunu adaylar (Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarını tercih edebilecek),
  • Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi verilen T.C. uyruklu adaylar,
  • ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC üniversitelerinde kayıtlı öğrenciler,
  • Felsefe, Sosyoloji ve Tarih programlarına başvuracak lisans mezunları ile 35 yaş ve üzerindeki adaylar,
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için istenen belgeleri eksiksiz yükleyen adaylar.

Kayıt işlemleri AKSİS sistemi üzerinden tamamlanacak.Kayıt işlemleri AKSİS sistemi üzerinden tamamlanacak.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite başvuruları tamamen çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların kayıt sürecini tamamlayabilmesi için aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor.

  • AKSİS'e giriş yapın: İlk olarak İstanbul Üniversitesi AKSİS Başvuru Sistemi üzerinden e-Devlet ile hesap oluşturun.
  • Bilgilerinizi tamamlayın: "İkinci Üniversite Başvurusu" ekranından fotoğraf, iletişim ve diğer bilgilerinizi güncelleyin.
  • Eğitim bilgilerinizi ekleyin: YÖKSİS'te bulunan eğitim bilgilerinizi, e-Devlet'ten alacağınız öğrenci veya mezun belgesindeki barkod numarasıyla sisteme aktarın.
  • Program tercihinizi yapın: Lisans veya ön lisans programını seçerek başvurunuzu oluşturun. Ödeme yapılmadan önce program değişikliği yapılabilir.
  • Ödemenizi tamamlayın: Referans numarasıyla ödemenizi gerçekleştirerek kayıt işlemini tamamlayın. Üniversite, aynı işlem için mükerrer ödeme yapılmaması konusunda adayları uyarıyor.

Ders seçimleri fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak.Ders seçimleri fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak.

AUZEF KAYIT SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt durumlarını AKSİS otomasyon sistemi üzerinden takip edebilecek. Sistemde "Kayıt yenilenmedi" ifadesinin yer alması, kayıt işleminin tamamlandığını ancak ders seçiminin henüz yapılmadığını gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF, ders seçimlerini öğrenciler adına otomatik olarak gerçekleştirecek. Bu nedenle adayların ayrıca ders seçimi yapmasına gerek bulunmuyor. Otomatik işlemler tamamlandıktan sonra öğrencilerin durumu "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Ders seçimlerinin iki iş günü içinde tamamlanacağı, ders materyalleri ile akademik takvimin ise güz dönemi başlangıcında erişime açılacağı belirtildi.

Bazı programlar için ek belge teslimi zorunlu tutulacak.Bazı programlar için ek belge teslimi zorunlu tutulacak.

HANGİ ADAYLARDAN EK BELGE İSTENECEK?

Bazı programlar için başvuru sırasında ek evrak yüklenmesi zorunlu tutuluyor. Özellikle Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt yaptıracak adaylardan;

  • Barkodlu adli sicil belgesi,
  • Son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu

isteniyor. Yurt dışından mezun olan veya askeri üniversitelerden mezun T.C. uyruklu adayların ise diploma, denklik belgesi, kimlik belgesi, tercih dilekçesi ve askerlik durumunu gösteren belgeleri kayıt sürecinde teslim etmesi gerekiyor. Ayrıca engelli bireyler, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının da ilgili belgeleri belirtilen tarihler içerisinde fakülteye ulaştırması gerekiyor.

Program ücretleri bölüm türüne göre farklılık gösterecek.Program ücretleri bölüm türüne göre farklılık gösterecek.

AUZEF PROGRAM ÜCRETLERİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan ücret tablosuna göre dönemlik öğrenim ücretleri şöyle açıklandı:

Lisans Programları Ücret
Coğrafya 5.750 TL
Felsefe 5.750 TL
İktisat 5.750 TL
İnsan Kaynakları Yönetimi 5.750 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 5.750 TL
İşletme 5.750 TL
Rekreasyon 5.750 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 5.750 TL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5.750 TL
Sosyoloji 5.750 TL
Tarih 5.750 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 5.750 TL
Uluslararası Girişimcilik 5.980 TL
Yönetim Bilişim Sistemleri 5.980 TL

Öğrenim ücretleri 4 bin 250 TL ile 5 bin 980 TL arasında değişecek.Öğrenim ücretleri 4 bin 250 TL ile 5 bin 980 TL arasında değişecek.

Ön Lisans Programları Ücret
Bilgisayar Programcılığı 5.980 TL
E-Ticaret ve Pazarlama 5.980 TL
Grafik Tasarımı 5.980 TL
İlahiyat 5.980 TL
İşletme Yönetimi 5.980 TL
Kültürel Miras ve Turizm 4.250 TL
Marka İletişimi 5.980 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 5.750 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 5.750 TL
Sosyal Hizmetler 5.980 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 5.750 TL
Web Tasarımı ve Kodlama 5.980 TL
Yaşlı Bakımı 4.670 TL

Kılavuzda ayrıca öğrenim ücretlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yayımlanacak resmi karar sonrasında güncellenebileceği belirtildi. Kararın ardından oluşabilecek ücret farklarının öğrencilerin hesaplarına yansıtılarak tahsil edileceği de duyuruldu.

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