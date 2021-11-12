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Ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise...

Ara tatil kaç gün sürecek? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil başladı. Bugünden itibaren ara tatili çıkacak olan öğrenciler, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Ara tatil kaç gün sürecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatil heyecanı başladı. 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler yılın ilk tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 tatil günleri duyuruldu. Ara tatil ve diğer tatil günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birleştirildiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ OLACAK MI?

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

7 Şubat'ta başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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