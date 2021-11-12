Ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise...

Ara tatil kaç gün sürecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatil heyecanı başladı. 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler yılın ilk tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 tatil günleri duyuruldu. Ara tatil ve diğer tatil günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, liseler okula ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birleştirildiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.