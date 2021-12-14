AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 1. dönem sınavı gerçekleştirildi. Kovid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 1. dönem sınavının sonuç tarihi heyecanla bekleniyor. Kredi notunu yükseltmek için sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.