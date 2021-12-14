AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleştirildi. Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 1. dönem sınavı gerçekleştirildi. Kovid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 1. dönem sınavının sonuç tarihi heyecanla bekleniyor. Kredi notunu yükseltmek için sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
AÖL ONLINE SINAVA NEREDEN GİRİLİR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilecekler.. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
AÇIK LİSE ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Tarih açıklandı mı? Asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu?
- Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi
- Ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig’de 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?
- Evinin önünde ölü bulundu! Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel kaç yaşındaydı, nereli?
- Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı mı olacak?
- Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!
- Muslera sakatlık durumu nasıl? Muslera sezonu kapattı mı? Muslera kaç hafta yok?
- MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama! 2021 KKK, HKK, DKK, MSÜ fiziki yeterlilik testi (spor) ne zaman?
- Burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?